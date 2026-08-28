Линейки 1 сентября под вопросом: в КГГА рассказали, кто все решает

В Киеве каждая школа самостоятельно будет решать, проводить ли праздничную линейку 1 сентября, а также выбирать её формат, время и место.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА в ответ на запрос "РБК-Украина".

В департаменте отметили, что решение о проведении мероприятия относится к компетенции конкретного учебного заведения. Это связано с академической и организационной автономией школ, гарантированной законом.

"Принятие решения о целесообразности проведения линейки, её формате, времени, месте и организации входит в компетенцию соответствующего учебного заведения", — отметили в КГГА.

Районные государственные администрации не определяют, как именно будет проходить День знаний в школах. Организация таких праздничных мероприятий не входит в их полномочия.

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Поэтому 1 сентября различные киевские школы могут выбрать разный формат — традиционную линейку, небольшую встречу в классах или другой вариант с учетом ситуации с безопасностью и возможностей учебного заведения.

Напомним, что участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинский вуз, будут иметь право на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен. Ее будут выплачивать в течение первого года обучения.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине составит 4000 гривен. Получать её смогут не только студенты государственных вузов, но и те, кто обучается в частных учебных заведениях по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом выплаты увеличатся вдвое.

Кроме того, недавно выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала максимальные 600 баллов на НМТ. Она получила по 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.