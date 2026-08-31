Стиль життя
1 вересня — День знань: привітання своїми словами, листівки, картинки і смішні фото
Осінь традиційно розпочинається з одного з найважливіших свят для кожного, хто вчиться або навчає — Дня знань. 1 вересня — це не лише старт нового навчального року, а й час для щирих побажань, теплого гумору та натхнення на наступні дев'ять місяців.
Щоб полегшити вам пошук потрібних слів, ми зібрали добірку душевних і кумедних привітань, які чудово підійдуть для особистих повідомлень, постів у соцмережах або для того, щоб підписати святкову листівку.
Щирі та теплі привітання своїми словами
- Дітям та школярам: З 1 вересня! Бажаю, щоб цей навчальний рік був легким, цікавим та сповненим яскравих відкриттів. Нехай щодня в щоденнику з'являються тільки високі бали, а поруч завжди будуть вірні друзі та підтримуючі вчителі. Запитуй, досліджуй, мрій та йди до своєї мети!
- Вчителям: Шановні педагоги, вітаємо вас із Днем знань! Дякуємо за вашу невтомну працю, витримку, терпіння та велике серце. Бажаємо слухняних і допитливих учнів, розуміння від батьків, творчого натхнення та, найголовніше, міцного здоров’я й гармонії.
- Батькам: З початком нового навчального року! Бажаємо вам залізних нервів, безкінечного терпіння та море приводів для гордості за своїх дітей. Нехай виконання домашніх завдань проходить швидко, спокійно та без сліз!
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З гумором: смішні привітання для друзів та однокласників
- Вітаю з 1 вересня! Бажаю, щоб будильник вранці дзвонив тихіше, кава діяла швидше, а вчителі забували перевіряти саме те домашнє завдання, яке ти не зробив. Тримайся, літо обов'язково повернеться!
- З Днем знань! Нехай цей рік пролетить так само швидко, як літні канікули, а на уроках буде стільки ж цікавого, скільки в стрічці ТікТоку.
- Вітаю! Бажаю знайти ідеальний баланс між "треба вчитися" та "хочу спати". Нехай контрольні проходять на одному диханні, а вихідні настають миттєво!
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Частину шкільних підручників в Україні не встигнуть надрукувати та доставити до початку навчального року через російські удари по складах, де згоріли вже готові підручники.
- Підлітки, які завели перший акаунт у соцмережах в 11–12 років, до восьмого класу відчутно відставали від ровесників, які зачекали хоча б до 14 років.
Крім того, у Києві кожна школа самостійно визначатиме, чи проводити святкову лінійку 1 вересня, а також обиратиме її формат, час і місце.