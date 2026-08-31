1 вересня — День знань: привітання своїми словами, листівки, картинки і смішні фото

Осінь традиційно розпочинається з одного з найважливіших свят для кожного, хто вчиться або навчає — Дня знань. 1 вересня — це не лише старт нового навчального року, а й час для щирих побажань, теплого гумору та натхнення на наступні дев'ять місяців.

Щоб полегшити вам пошук потрібних слів, ми зібрали добірку душевних і кумедних привітань, які чудово підійдуть для особистих повідомлень, постів у соцмережах або для того, щоб підписати святкову листівку.

Щирі та теплі привітання своїми словами

Дітям та школярам: З 1 вересня! Бажаю, щоб цей навчальний рік був легким, цікавим та сповненим яскравих відкриттів. Нехай щодня в щоденнику з'являються тільки високі бали, а поруч завжди будуть вірні друзі та підтримуючі вчителі. Запитуй, досліджуй, мрій та йди до своєї мети!

З 1 вересня! Бажаю, щоб цей навчальний рік був легким, цікавим та сповненим яскравих відкриттів. Нехай щодня в щоденнику з'являються тільки високі бали, а поруч завжди будуть вірні друзі та підтримуючі вчителі. Запитуй, досліджуй, мрій та йди до своєї мети! Вчителям: Шановні педагоги, вітаємо вас із Днем знань! Дякуємо за вашу невтомну працю, витримку, терпіння та велике серце. Бажаємо слухняних і допитливих учнів, розуміння від батьків, творчого натхнення та, найголовніше, міцного здоров’я й гармонії.

Шановні педагоги, вітаємо вас із Днем знань! Дякуємо за вашу невтомну працю, витримку, терпіння та велике серце. Бажаємо слухняних і допитливих учнів, розуміння від батьків, творчого натхнення та, найголовніше, міцного здоров’я й гармонії. Батькам: З початком нового навчального року! Бажаємо вам залізних нервів, безкінечного терпіння та море приводів для гордості за своїх дітей. Нехай виконання домашніх завдань проходить швидко, спокійно та без сліз!

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Красива привітальна листівка з 1 вересня Фото: Pinterest Ніжне вітання з Першим вересня та Днем знань Фото: Pinterest Привітання для батьків та першокласників Фото: Pinterest Оригінальне вітання з 1 вересня Фото: Pinterest Листівка з 1 вересня для школярів Фото: Pinterest Привітання з новим навчальним роком Фото: Pinterest Патріотична листівка з 1 вересня та Днем знань Фото: Pinterest

З гумором: смішні привітання для друзів та однокласників

Вітаю з 1 вересня! Бажаю, щоб будильник вранці дзвонив тихіше, кава діяла швидше, а вчителі забували перевіряти саме те домашнє завдання, яке ти не зробив. Тримайся, літо обов'язково повернеться!

З Днем знань! Нехай цей рік пролетить так само швидко, як літні канікули, а на уроках буде стільки ж цікавого, скільки в стрічці ТікТоку.

Вітаю! Бажаю знайти ідеальний баланс між "треба вчитися" та "хочу спати". Нехай контрольні проходять на одному диханні, а вихідні настають миттєво!

Два типи дітей перед початком навчального року Фото: з відкритих джерел Головне бажання кожного учня та студента на 1 вересня Фото: з відкритих джерел Мем про збір грошей на штори в школі Фото: з відкритих джерел Перший урок після трьох місяців канікул Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Частину шкільних підручників в Україні не встигнуть надрукувати та доставити до початку навчального року через російські удари по складах, де згоріли вже готові підручники.

Підлітки, які завели перший акаунт у соцмережах в 11–12 років, до восьмого класу відчутно відставали від ровесників, які зачекали хоча б до 14 років.

Крім того, у Києві кожна школа самостійно визначатиме, чи проводити святкову лінійку 1 вересня, а також обиратиме її формат, час і місце.