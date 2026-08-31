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1 вересня — День знань: привітання своїми словами, листівки, картинки і смішні фото

листівки та привітання з першим вересня
День знань 1 вересня | Фото: Ігор Терехов/telegram

Осінь традиційно розпочинається з одного з найважливіших свят для кожного, хто вчиться або навчає — Дня знань. 1 вересня — це не лише старт нового навчального року, а й час для щирих побажань, теплого гумору та натхнення на наступні дев'ять місяців.

Щоб полегшити вам пошук потрібних слів, ми зібрали добірку душевних і кумедних привітань, які чудово підійдуть для особистих повідомлень, постів у соцмережах або для того, щоб підписати святкову листівку.

Щирі та теплі привітання своїми словами

  • Дітям та школярам: З 1 вересня! Бажаю, щоб цей навчальний рік був легким, цікавим та сповненим яскравих відкриттів. Нехай щодня в щоденнику з'являються тільки високі бали, а поруч завжди будуть вірні друзі та підтримуючі вчителі. Запитуй, досліджуй, мрій та йди до своєї мети!
  • Вчителям: Шановні педагоги, вітаємо вас із Днем знань! Дякуємо за вашу невтомну працю, витримку, терпіння та велике серце. Бажаємо слухняних і допитливих учнів, розуміння від батьків, творчого натхнення та, найголовніше, міцного здоров’я й гармонії.
  • Батькам: З початком нового навчального року! Бажаємо вам залізних нервів, безкінечного терпіння та море приводів для гордості за своїх дітей. Нехай виконання домашніх завдань проходить швидко, спокійно та без сліз!
Відео дня
Ілюстрація до 1 вересня: хлопчик та дівчинка в українському національному вбранні тримають соняшники на тлі шкільного приладдя
Красива привітальна листівка з 1 вересня
Фото: Pinterest
Святкова листівка з написом «Перше вересня. З Днем знань!», осіннім листям та фігурками школярів
Ніжне вітання з Першим вересня та Днем знань
Фото: Pinterest
Яскрава святкова листівка до 1 вересня із зображенням родини, школярів біля будівлі школи та вітальним текстом
Привітання для батьків та першокласників
Фото: Pinterest
Зелена шкільна дошка з формулами, малюнками та вітальним текстом «З 1 вересня»
Оригінальне вітання з 1 вересня
Фото: Pinterest
вяткова листівка «З Днем знань!», на якій зображені хлопчик і дівчинка у шкільній формі з золотим дзвоником
Листівка з 1 вересня для школярів
Фото: Pinterest
Ілюстрація з мудрою совою в академічній шапочці з книжкою та написом «Вітаю з новим навчальним роком!»
Привітання з новим навчальним роком
Фото: Pinterest
Патріотична святкова листівка до 1 вересня із стопкою кольорових книг, шкільним дзвоником та написом «З Днем знань! Успішного навчального року!»
Патріотична листівка з 1 вересня та Днем знань
Фото: Pinterest
Ілюстрація до 1 вересня: хлопчик та дівчинка в українському національному вбранні тримають соняшники на тлі шкільного приладдя
Святкова листівка з написом «Перше вересня. З Днем знань!», осіннім листям та фігурками школярів
Яскрава святкова листівка до 1 вересня із зображенням родини, школярів біля будівлі школи та вітальним текстом
Зелена шкільна дошка з формулами, малюнками та вітальним текстом «З 1 вересня»
вяткова листівка «З Днем знань!», на якій зображені хлопчик і дівчинка у шкільній формі з золотим дзвоником
Ілюстрація з мудрою совою в академічній шапочці з книжкою та написом «Вітаю з новим навчальним роком!»
Патріотична святкова листівка до 1 вересня із стопкою кольорових книг, шкільним дзвоником та написом «З Днем знань! Успішного навчального року!»

З гумором: смішні привітання для друзів та однокласників

  • Вітаю з 1 вересня! Бажаю, щоб будильник вранці дзвонив тихіше, кава діяла швидше, а вчителі забували перевіряти саме те домашнє завдання, яке ти не зробив. Тримайся, літо обов'язково повернеться!
  • З Днем знань! Нехай цей рік пролетить так само швидко, як літні канікули, а на уроках буде стільки ж цікавого, скільки в стрічці ТікТоку.
  • Вітаю! Бажаю знайти ідеальний баланс між "треба вчитися" та "хочу спати". Нехай контрольні проходять на одному диханні, а вихідні настають миттєво!
Дві дівчинки перед 1 вересня: одна радісна з рюкзаком, а інша лежить на підлозі без сил
Два типи дітей перед початком навчального року
Фото: з відкритих джерел
лопчик молиться з написом «Господи, хай новий навчальний рік закінчиться так швидко як це літо»
Головне бажання кожного учня та студента на 1 вересня
Фото: з відкритих джерел
Сергій Притула у кадрі відео з написом «Цей день настав. Збираємо на штори»
Мем про збір грошей на штори в школі
Фото: з відкритих джерел
Мем із двох частин: вчителька каже «Діти, а тепер перевіримо, що ви нічого не забули за літо...», а школярі думають «А хто це така?»
Перший урок після трьох місяців канікул
Фото: з відкритих джерел
Дві дівчинки перед 1 вересня: одна радісна з рюкзаком, а інша лежить на підлозі без сил
лопчик молиться з написом «Господи, хай новий навчальний рік закінчиться так швидко як це літо»
Сергій Притула у кадрі відео з написом «Цей день настав. Збираємо на штори»
Мем із двох частин: вчителька каже «Діти, а тепер перевіримо, що ви нічого не забули за літо...», а школярі думають «А хто це така?»

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Частину шкільних підручників в Україні не встигнуть надрукувати та доставити до початку навчального року через російські удари по складах, де згоріли вже готові підручники.
  • Підлітки, які завели перший акаунт у соцмережах в 11–12 років, до восьмого класу відчутно відставали від ровесників, які зачекали хоча б до 14 років.

Крім того, у Києві кожна школа самостійно визначатиме, чи проводити святкову лінійку 1 вересня, а також обиратиме її формат, час і місце.