Акаунт в TikTok чи Instagram у 11 років — і дитина вже відстає у школі: нові висновки вчених

Якщо ви вагаєтеся, чи дозволяти дитині реєструватися в TikTok чи Instagram у шостому класі, італійські науковці мають для вас вагомий аргумент. Нове дослідження Міланського університету "Бікокка", опубліковане в журналі Nature Human Behaviour, довело безпосередній зв'язок між раннім цифровим дебютом та падінням шкільної успішності. Науковці проаналізували звички понад 5000 школярів і зіставили їх із результатами іспитів з італійської мови, математики та англійської.

Підлітки, які завели перший акаунт у 11–12 років, до восьмого класу відчутно відставали від ровесників, які зачекали хоча б до 14 років. Дослідники підрахували, що виявлений розрив у балах з мови та математики еквівалентний втраті приблизно шести місяців шкільного навчання. Понад те, з віком ця прогалина нікуди не зникала, а з математики до десятого класу тільки зросла. Єдиною дисципліною, на яку соцмережі дивовижним чином взагалі не вплинули, виявилася англійська мова, пише Newsweek.

Головною причиною такого спаду науковці називають постійне розсіювання уваги та звичку щохвилини перевіряти сповіщення на смартфоні. Школярі, які безконтрольно скролили стрічку, втрачали здатність глибоко фокусуватися на навчальному матеріалі.

Відео дня

Авторка дослідження К’яра Респі зазначає, що оптимальний вік для появи першого акаунту — це 13–14 років. Втім, самі лише жорсткі заборони не спрацюють без розумного підходу всередині сім'ї. Науковці радять батькам захищати "зони, вільні від екранів" під час вечері чи відпочинку, пояснювати дітям механізми впливу цифрового шуму на мозок і підтримувати живе спілкування, яке розвиває критичне мислення значно краще за будь-які соцмережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомого інфлюенсера застрелили під час ефіру в TikTok.

Наркобарон найняв кілера, щоб вбити інфлюенсерку під час прямої трансляції.

Крім того, в Україні вимагають заборонити TikTok.