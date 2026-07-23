В Україні вимагають заборонити TikTok: чим аргументує авторка петиції

Заборонити діяльність соціальної мережі TikTok на території України вимагає ініціаторка відповідної петиції Ольга Костюк.

Авторка переконана, що це необхідно в інтересах національної безпеки та захисту громадян. Звернення з’явилося у розділі електронних петицій на сайті Кабінету міністрів України.

Як зазначено в документі, в умовах повномасштабної збройної агресії з боку РФ питання інформаційної безпеки є невід’ємною складовою обороноздатності України.

Чому TikTok є небезпечним: думка авторки петиції

Інструмент дезінформації та ворожих ІПСО . Платформа широко використовується російськими спецслужбами для поширення дезінформації, пропаганди, розколу українського суспільства, дискредитації ЗСУ та зриву мобілізаційних заходів. Алгоритми TikTok виявилися вразливими до штучного маніпулювання та просування ворожих матеріалів.

. Платформа широко використовується російськими спецслужбами для поширення дезінформації, пропаганди, розколу українського суспільства, дискредитації ЗСУ та зриву мобілізаційних заходів. Алгоритми TikTok виявилися вразливими до штучного маніпулювання та просування ворожих матеріалів. Витік чутливих даних та коригування вогню . Через платформу неодноразово фіксувалися факти витоку інформації про переміщення української військової техніки, розміщення сил ППО та наслідки ворожих обстрілів. Крім того, збір персональних даних користувачів компанією ByteDance створює ризики їх передачі третім сторонам.

. Через платформу неодноразово фіксувалися факти витоку інформації про переміщення української військової техніки, розміщення сил ППО та наслідки ворожих обстрілів. Крім того, збір персональних даних користувачів компанією ByteDance створює ризики їх передачі третім сторонам. Небезпека для дітей та молоді. Алгоритми платформи спонукають до поширення деструктивного контенту, небезпечних челенджів та закликів до самопожертви або протиправних дій серед неповнолітніх. Платформа не забезпечує належну модерацію контенту, що шкодить психічному та фізичному здоров’ю молодого покоління.

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Костюк наголошує, що обмеження та заборони щодо TikTok через загрози національній безпеці та витік даних уже введені або активно впроваджуються у США, країнах ЄС, Канаді, Великій Британії та інших державах.

Щоб усунути цю небезпеку, як зазначено в петиції, необхідно ініціювати розгляд РНБО питання щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти компанії ByteDance, якій належить платформа, та безпосередньо проти TikTok.

Крім того, СБУ та Державна служба спеціального зв’язку та захисту України мають розробити та впровадити механізми технічного блокування доступу до сервісу TikTok на території України, а владі необхідно внести зміни до законодавства, що забороняють використання додатка TikTok на пристроях державних службовців, військовослужбовців та працівників критичної інфраструктури.

"Захист інформаційного простору України — це захист наших громадян і нашої Перемоги!" — наголошує авторка.

На момент написання матеріалу петицію підписали 38 осіб. Щоб її розглянули в уряді, потрібно зібрати 25 000 підписів. На це залишилося ще 92 дні.

Ще в грудні 2024 року політик і громадський діяч Арсен Жумаділов радив повернутися до питання заборони соціальних мереж, які контролюються з Москви або не мають ґрунтовної політики щодо боротьби з фейками та відвертою пропагандою. Як приклад він наводив TikTok і Telegram.

Нагадаємо, що у 2021 році Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok.

Також повідомлялося, що у Львові минулого року хотіли заборонити місцевим чиновникам вести акаунти в соціальних мережах.