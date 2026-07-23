В Украине требуют запретить TikTok: чем аргументирует автор петиции

Запретить деятельность социальной сети TikTok на территории Украины требует инициатор соответствующей петиции Ольга Костюк.

Автор уверена, что это необходимо в интересах национальной безопасности и защиты граждан. Обращение появилось в разделе электронных петиций на сайте Кабинета министров Украины.

Как говорится в документе, в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ вопросы информационной безопасности являются неотъемлемой составляющей обороноспособности Украины.

Почему TikTok опасен: мнение автора петиции

Инструмент дезинформации и враждебных ИПСО . Платформа широко используется российскими спецслужбами для распространения дезинформации, пропаганды, раскола украинского общества, дискредитации ВСУ и срыва мобилизационных мероприятий. Алгоритмы TikTok оказались уязвимы к искусственному манипулированию и продвижению враждебного контента.

. Платформа широко используется российскими спецслужбами для распространения дезинформации, пропаганды, раскола украинского общества, дискредитации ВСУ и срыва мобилизационных мероприятий. Алгоритмы TikTok оказались уязвимы к искусственному манипулированию и продвижению враждебного контента. Утечка чувствительных данных и корректировка огня . Через платформу неоднократно фиксировались факты утечки информации о перемещении украинской военной техники, размещении сил ПВО и последствиях вражеских обстрелов. Кроме того, сбор персональных данных пользователей компанией ByteDance создает риски их передачи третьим сторонам.

. Через платформу неоднократно фиксировались факты утечки информации о перемещении украинской военной техники, размещении сил ПВО и последствиях вражеских обстрелов. Кроме того, сбор персональных данных пользователей компанией ByteDance создает риски их передачи третьим сторонам. Опасность для детей и молодежи. Алгоритмы платформы побуждают к распространению деструктивного контента, опасных челленджей и призывов к самоотдаче или противоправным действиям среди несовершеннолетних. Платформа не обеспечивает надлежащую модерацию контента, что вредит ментальному и физическому здоровью молодого поколения.

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Костюк подчеркивает, что ограничения и запреты по TikTok из-за угроз национальной безопасности и утечки данных уже введены или активно внедряются в США, странах ЕС, Канаде, Великобритании и других странах.

Для устранения этой опасности, говорится в петиции, необходимо инициировать рассмотрение СНБО вопроса о внедрении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против компании ByteDance, которой принадлежит платформа, и собственно против TikTok.

Кроме того, СБУ и Государственная служба специальной связи и защиты Украины должны разработать и внедрить механизмы технического блокирования доступа к сервису TikTok на территории Украины, а властям необходимо внести изменения в законодательство, запрещающие использование приложения TikTok на устройствах государственных служащих, военнослужащих и работников критической инфраструктуры.

"Защита информационного пространства Украины – это защита наших граждан и нашей Победы!" — подчеркивает автор.

На момент написания материала петицию подписали 38 человек. Чтобы ее рассмотрели в правительстве, необходимо собрать 25 000 подписей. На это есть еще 92 дня.

Еще в декабре 2024 года политик и общественный деятель Арсен Жумадилов советовал вернуться к вопросу запрета социальных сетей, контролируемых из Москвы или не имеющих основательных политик по борьбе с фейками и откровенной пропагандой. В качестве примера он приводил TikTok и Telegram.

Напомним, в 2021 году Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok.

Также сообщалось, что во Львове в прошлом году хотели запретить местным чиновникам вести соцсети.