Аккаунт в TikTok или Instagram в 11 лет — и ребенок уже отстает в школе: новые выводы ученых

Если вы сомневаетесь, стоит ли разрешать ребенку зарегистрироваться в TikTok или Instagram в шестом классе, у итальянских ученых есть для вас весомый аргумент. Новое исследование Миланского университета "Бикокка", опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, доказало прямую связь между ранним началом использования цифровых технологий и снижением успеваемости в школе. Ученые проанализировали привычки более 5000 школьников и сопоставили их с результатами экзаменов по итальянскому языку, математике и английскому.

Подростки, которые завели свой первый аккаунт в 11–12 лет, к восьмому классу заметно отставали от сверстников, которые подождали хотя бы до 14 лет. Исследователи подсчитали, что выявленный разрыв в баллах по языку и математике эквивалентен потере примерно шести месяцев школьного обучения. Более того, с возрастом этот разрыв никуда не исчезал, а по математике к десятому классу только увеличился. Единственной дисциплиной, на которую социальные сети удивительным образом вообще не повлияли, оказался английский язык, пишет Newsweek.

Главной причиной такого спада ученые называют постоянное рассеивание внимания и привычку каждую минуту проверять уведомления на смартфоне. Школьники, которые бесконтрольно пролистывали ленту, теряли способность глубоко сосредоточиваться на учебном материале.

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Автор исследования Кьяра Респи отмечает, что оптимальный возраст для создания первого аккаунта — 13–14 лет. Впрочем, одни лишь жесткие запреты не сработают без разумного подхода внутри семьи. Учёные советуют родителям охранять "зоны, свободные от экранов" во время ужина или отдыха, объяснять детям механизмы воздействия цифрового шума на мозг и поддерживать живое общение, которое развивает критическое мышление гораздо лучше, чем любые социальные сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известную инфлюенсершу застрелили во время эфира в TikTok.

Наркобарон нанял киллера, чтобы убить инфлюенсершу во время прямой трансляции.

Кроме того, в Украине требуют запретить TikTok.