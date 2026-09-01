Концерт Мики Ньютон внезапно отменили: что произошло (фото)
Украинская певица Мика Ньютон сообщила о вынужденном переносе своего выступления в Киеве, которое должно было состояться 6 сентября в рамках фестиваля "Поколение". Артистка призналась, что уже прибыла в столицу и с нетерпением ждала встречи с поклонниками, поэтому отмена мероприятия стала для нее настоящим разочарованием.
Исполнительница опубликовала соответствующее заявление в своих социальных сетях. По её словам, пришлось изменить все планы, а само мероприятие переносится.
Реакция певицы и причины переноса
Мика Ньютон не скрывает своих эмоций в связи со сложившейся ситуацией.
"Киев! К сожалению, моего концерта 6 сентября на фестивале "Поколение" не будет, всё переносится… Мне очень жаль, ведь я уже здесь и с нетерпением ждала встречи. Сказать, что мне грустно — это ничего не сказать", — написала певица, добавив грустный смайлик.
В комментариях под постом подписчики сразу же начали расспрашивать о подробностях и причинах отмены мероприятия. Отвечая на вопрос одной из поклонниц, артистка четко указала на главного виновника случившегося.
Вопрос поклонницы: "Почему концерт не состоится?"
Ответ Мики Ньютон: "Из-за наших соседей"
Таким образом, звезда намекнула на ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу со стороны России, из-за которой проведение массовых мероприятий в столице стало опасным. Новые даты проведения фестиваля и выступления артистки в настоящее время уточняются.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский певец Виталий Козловский отменил своё сольное выступление во Дворце "Украина", которое должно было состояться 26 сентября 2026 года.
- В соцсетях разгорелся громкий скандал из-за инцидента на концерте певца Никиты Киселева, где у военнослужащего якобы случился приступ ПТСР, а охрана вела себя с ним жестко.
Кроме того, атака украинских беспилотников едва не сорвала концерт путиниста Филиппа Киркорова в российском Сочи.