"Впервые столкнулся с ужасом ситуации": испуганный Киркоров записал обращение к россиянам в связи с атакой БПЛА (видео)

Атака украинских беспилотников едва не сорвала концерт путиниста Филиппа Киркорова в российском Сочи. Испуганный артист пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.

Концерт российского артиста, известного сторонника войны и диктатора Владимира Путина, несколько часов не могли провести из-за налета беспилотников. Гостей не пускали в зал все это время, а самому Киркорову пришлось ждать разрешения на проведение мероприятия. Тогда он решил объяснить зрителям, что происходит, а заодно и поделиться своими эмоциями по поводу сложившейся ситуации.

В видеоролике Киркоров пожаловался, что впервые столкнулся с "ужасом ситуации". При этом артист, как обычно, не употребил слово "война". Он заявил, что переживает за безопасность своих поклонников, поэтому выйдет к ним на сцену только после объявления об отмене воздушной тревоги.

Відео дня

"Мы все сидим и ждем. Все мы оказались в сложной ситуации", — пожаловался россиянин.

Видеообращение Киркорова к россиянам

Киркоров также призвал всех "набраться терпения" и выразил надежду, что "все будет хорошо".

"Я впервые сталкиваюсь с ужасом этой ситуации. Но надеюсь, что всё будет хорошо, и сегодня мы обязательно с вами встретимся. Давайте наберемся немного терпения и подождем, пока все будут в безопасности и ничто никому не будет угрожать", — призвал певец своих поклонников.

На самом деле Киркоров заперся в гримерке

Несмотря на то, что артист старался сохранять спокойствие перед камерой, работник сцены, который трудился во время его концерта в Сочи, раскрыл всю правду. Он рассказал, что после объявления о вынужденном перерыве Киркоров молча ушел в свою гримерку и заперся там на ключ.

"Только ошметки мелких перышков посыпались по полу", — отметил очевидец.

Сотрудник также добавил, что Киркоров опасался повторения ситуации, когда у него случился нервный срыв из-за подобного инцидента. Так, в июле артист устроил истерику перед своим концертом в Анапе и даже хотел сорвать выступление из-за угрозы со стороны БПЛА.

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