Филипп Киркоров устроил истерику из-за угрозы атаки БПЛА в РФ (фото)

Российский певец Филипп Киркоров устроил истерику и планировал отменить свой концерт в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом на условиях анонимности рассказал мужчина, который занимался приемом и размещением команды артиста.

По словам источника, узнав о возможной опасности, певец сильно запаниковал и переживал не только за собственную безопасность, но и за финансовые последствия. Об этом сообщают российские СМИ.

"Когда он услышал, что существует угроза, начал кричать, чтобы всё отменили, что он не собирается рисковать. А ещё сказал, что у него не хватит денег, чтобы откупиться от всех исков — мол, если что-то случится, его же и признают виновным", — поделился инсайдер.

Киркоров все-таки дал концерт в Анапе Фото: скриншот

После приступа гнева Киркоров заперся в помещении вместе со своим директором. В итоге менеджеру всё же удалось успокоить артиста и убедить его не отменять выступление.

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Отметим, что из-за постоянной угрозы атак беспилотников некоторые российские исполнители ранее уже отменяли свои концерты в Сочи и Геленджике. В частности, певцу SHAMAN пришлось экстренно прервать свое недавнее выступление в Сочи из-за воздушной тревоги, хотя позже он все же вернулся на сцену.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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