Філіп Кіркоров влаштував істерику через загрозу атаки БПЛА в РФ (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров влаштував істерику та планував скасувати свій концерт в Анапі через загрозу атаки безпілотників. Про це на умовах анонімності розповів чоловік, який займався прийомом і розміщенням команди артиста.

За словами джерела, дізнавшись про можливу небезпеку, співак сильно запанікував і переживав не лише про власну безпеку, а й про фінансові наслідки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Коли він почув, що є загроза, почав кричати, щоб усе скасовували, що він не збирається ризикувати. А ще сказав, що в нього грошей не вистачить відкупитися від усіх позовів — мовляв, якщо щось станеться, його ж і зроблять винним", — поділився інсайдер.

Кіркоров все-таки дав концерт в Анапі Фото: скриншот

Після спалаху гніву Кіркоров зачинився у приміщенні разом із своїм директором. У результаті менеджеру все ж вдалося заспокоїти артиста та переконати його не скасовувати виступ.

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Зазначимо, що через систематичні загрози атак БПЛА деякі російські виконавці раніше вже скасовували свої концерти в Сочі та Геленджику. Зокрема, співаку SHAMAN довелося екстрено переривати свій нещодавній виступ у Сочі через повітряну тривогу, хоча пізніше він усе ж повернувся на сцену.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На російській премії "Муз-ТВ" ведучий шоу Микола Басков порівняв зовнішність співака Філіпа Кіркорова з обличчям Майкла Джексона після низки пластичних операцій. Американський поп-ідол, як відомо, славився пристрастю до експериментів.

Кіркоров привласнив собі перемогу на Євробаченні-2026, а виконавиця Dara поставила його на місце.

Крім того, співак, якому нещодавно діагностували невиліковну хворобу, впав на сцені посеред концерту.