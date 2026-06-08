Зробив невдалу операцію на носі: Басков висміяв зовнішність Кіркорова (відео)

На російській премії "Муз-ТВ" ведучий шоу Микола Басков порівняв зовнішність співака Філіпа Кіркорова з обличчям Майкла Джексона після низки пластичних операцій. Американський поп-ідол, як відомо, славився пристрастю до експериментів.

Микола Басков і його співведуча Лера Кудрявцева несподівано почали оцінювати зовнішність Філіпа Кіркорова прямо зі сцени. Мовляв, артист уже сорок років виступає і постійно молодшає. Зокрема, нині багато хто обговорює його новий ніс після пластичної операції, порівнюючи його з картоплиною. Відповідне відео "гуляє" в соцмережах.

"Філіп, а скільки тобі? 73?" — запитала зі сцени Кудрявцева. "А за собачими мірками ти виглядаєш дуже добре. Не можу надивитися просто. А пір’я яке! Ти наше все!" — додав Басков.

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"Таке відчуття, ніби до нас прийшов Майкл Джексон. Коли ти сів, Джиган одразу ж потьмянів", — посміявся Басков у відео, що зараз розриває Threads.

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На церемонії путіністові вручали спеціальну премію "Муз-ТВ" — "Ренесанс року" за старий хіт "Я це життя тобі віддам", який несподівано знову вибився в тренди соцмереж.

"Тримаю за вітром свій гарний ніс!" — іронічно віджартувався Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Філіп Кіркоров потрапив у скандал: його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр співака не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.