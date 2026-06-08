Сделал неудачную операцию на носу: Басков высмеял внешность Киркорова (видео)

На российской премии "Муз-ТВ" ведущий шоу Николай Басков сравнил внешность певца Филиппа Киркорова с лицом Майкла Джексона после череды пластических операций. Американский поп-идол, как известно, славился страстью к экспериментам.

Николай Басков и его соведущая Лера Кудрявцева неожиданно начали оценивать внешность Филиппа Киркорова прямо со сцены. Мол, артист уже сорок лет выступает и постоянно молодеет. В частности, нынче многие обсуждают его новый нос после пластической операции, сравнивая его с картофелиной. Соответствующее видео "гуляет" в соцсетях.

"Филипп, а сколько тебе? 73?" — спросила со сцены Кудрявцева. "А по собачьим меркам ты выглядишь очень хорошо. Не могу насмотреться просто. А перья какие! Ты наше все!" — добавил Басков.

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"Такое ощущение, будто к нам пришел Майкл Джексон. Когда ты сел, Джиган сразу же потускнел", — посмеялся Басков в видео, которое сейчас разрывает Threads.

Відео дня

На церемонии путинисту вручали специальную премию "Муз-ТВ" — "Ренессанс года" за старый хит "Я эту жизнь тебе отдам", который неожиданно снова выбился в тренды соцсетей.

"Держу по ветру свой красивый нос!" — иронично отшучивался Филипп Киркоров.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Филипп Киркоров попал в скандал: его решили проверить на пропаганду ЛГБТ. От подозрений певца не спасло даже то, что он поддерживает политику Владимира Путина.

В марте 2025-го артист столкнулся с потерей — его отец умер на 93-м году жизни.

Мы также писали, что Киркоров говорил о президенте США Дональде Трампе, с которым ему пришлось встретиться.