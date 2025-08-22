Путініст Кіркоров, якому нещодавно діагностували невиліковну хворобу, впав на сцені посеред концерту (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує режим чинного лідера Кремля Володимира Путіна і в якого нещодавно виявили невиліковну хворобу, впав на сцені прямо посеред одного зі своїх концертів.

Related video

Падіння співака відбулося під час концерту у межах фестивалю "Новая волна", який відбувався у російському місті Казань — столиці Республіки Татарстан. Про це повідомило російське медіа Mash увечері 21 серпня.

Філіп Кіркоров впав, коли підіймався сходами, встановленими на сцені. Уже на перших сходинках він похитнувся та полетів додолу.

Скриншот відео | Кіркоров впав на сцені посеред концерту Скриншот відео | Кіркоров впав на сцені посеред концерту

Після падіння до нього підбігли інші учасники дійства та допомогли підвестися. Філіп Кіркоров після цього, мов ні в чому не бувало, продовжив виступ.

Як зазначило медіа, російський співак скаржиться на слабкість, почуття спраги та "ватяні" ноги.

Інша російська співачка, Алсу, відреагувала на інцидент під час концерту з Кіркоровим у Казані. Вона, як пише медіа muz-tv.ru, "була шокована", і повідомила, що спілкувалася з Філіпом Кіркоровим близько місяця тому. Тоді, за її словами, співак повідомив, що "у нього все гаразд".

Філіп Кіркоров хворіє: що відомо про його діагноз

21 серпня російські медіа повідомили, що Філіпу Кіркорову діагностували невиліковну хворобу — цукровий діабет другого типу. Зазначається, що він захворів після тривалого загоєння опіків. Їх він отримав під час концерту у російському Санкт-Петербурзі у квітні поточного року.

Медики насторожилися, коли рани після опіків не загоювалися упродовж великого відтинку часу. Через це були здійсненні обстеження, які й підтвердили невиліковну хворобу у російського співака.

Повідомлялося також, що Філіп Кіркоров через стан здоров'я відтермінував низку концертів. Найближчі з них перенесені на лютий 2026 року.

Нагадаємо, у липні видання The Voice розповіло про чутки довкола Кіркорова, які почали поширюватися у мережі після того, як прихильники помітили, що він сильно схуд.

Також у серпні Філіп Кіркоров несподівано звернувся до української співачки Софії Ротару, аби привітати з днем народження, який вона відзначала напередодні.