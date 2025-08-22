Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Путинист Киркоров, которому недавно диагностировали неизлечимую болезнь, упал на сцене посреди концерта (фото)

Филипп Киркоров
Путинист Киркоров, которому недавно диагностировали неизлечимую болезнь, упал на сцене посреди концерта | Фото: Скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает режим действующего лидера Кремля Владимира Путина и у которого недавно обнаружили неизлечимую болезнь, упал на сцене прямо посреди одного из своих концертов.

Related video

Падение певца произошло во время концерта в рамках фестиваля "Новая волна", который проходил в российском городе Казань — столице Республики Татарстан. Об этом сообщило российское медиа Mash вечером 21 августа.

Филипп Киркоров упал, когда поднимался по лестнице, установленной на сцене. Уже на первых ступеньках он пошатнулся и полетел наземь.

Киркоров упал
Скриншот видео | Киркоров упал на сцене посреди концерта
падение Киркорова
Скриншот видео | Киркоров упал на сцене посреди концерта

После падения к нему подбежали другие участники действа и помогли подняться. Филипп Киркоров после этого, как ни в чем не бывало, продолжил выступление.

Как отметило медиа, российский певец жалуется на слабость, чувство жажды и "ватные" ноги.

Другая российская певица, Алсу, отреагировала на инцидент во время концерта с Киркоровым в Казани. Она, как пишет медиа muz-tv.ru, "была шокирована", и сообщила, что общалась с Филиппом Киркоровым около месяца назад. Тогда, по ее словам, певец сообщил, что "у него все в порядке".

Филипп Киркоров болеет: что известно о его диагнозе

21 августа российские медиа сообщили, что Филиппу Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь — сахарный диабет второго типа. Отмечается, что он заболел после длительного заживления ожогов. Их он получил во время концерта в российском Санкт-Петербурге в апреле текущего года.

Медики насторожились, когда раны после ожогов не заживали на протяжении большого отрезка времени. Из-за этого были осуществлении обследования, которые и подтвердили неизлечимую болезнь у российского певца.

Сообщалось также, что Филипп Киркоров из-за состояния здоровья отсрочил ряд концертов. Ближайшие из них перенесены на февраль 2026 года.

Напомним, в июле издание The Voice рассказало о слухах вокруг Киркорова, которые начали распространяться в сети после того, как поклонники заметили, что он сильно похудел.

Также в августе Филипп Киркоров неожиданно обратился к украинской певице Софии Ротару, чтобы поздравить с днем рождения, который она отмечала накануне.