Путинист Киркоров, которому недавно диагностировали неизлечимую болезнь, упал на сцене посреди концерта (фото)

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает режим действующего лидера Кремля Владимира Путина и у которого недавно обнаружили неизлечимую болезнь, упал на сцене прямо посреди одного из своих концертов.

Падение певца произошло во время концерта в рамках фестиваля "Новая волна", который проходил в российском городе Казань — столице Республики Татарстан. Об этом сообщило российское медиа Mash вечером 21 августа.

Филипп Киркоров упал, когда поднимался по лестнице, установленной на сцене. Уже на первых ступеньках он пошатнулся и полетел наземь.

Киркоров упал на сцене посреди концерта

После падения к нему подбежали другие участники действа и помогли подняться. Филипп Киркоров после этого, как ни в чем не бывало, продолжил выступление.

Как отметило медиа, российский певец жалуется на слабость, чувство жажды и "ватные" ноги.

Другая российская певица, Алсу, отреагировала на инцидент во время концерта с Киркоровым в Казани. Она, как пишет медиа muz-tv.ru, "была шокирована", и сообщила, что общалась с Филиппом Киркоровым около месяца назад. Тогда, по ее словам, певец сообщил, что "у него все в порядке".

Филипп Киркоров болеет: что известно о его диагнозе

21 августа российские медиа сообщили, что Филиппу Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь — сахарный диабет второго типа. Отмечается, что он заболел после длительного заживления ожогов. Их он получил во время концерта в российском Санкт-Петербурге в апреле текущего года.

Медики насторожились, когда раны после ожогов не заживали на протяжении большого отрезка времени. Из-за этого были осуществлении обследования, которые и подтвердили неизлечимую болезнь у российского певца.

Сообщалось также, что Филипп Киркоров из-за состояния здоровья отсрочил ряд концертов. Ближайшие из них перенесены на февраль 2026 года.

Напомним, в июле издание The Voice рассказало о слухах вокруг Киркорова, которые начали распространяться в сети после того, как поклонники заметили, что он сильно похудел.

Также в августе Филипп Киркоров неожиданно обратился к украинской певице Софии Ротару, чтобы поздравить с днем рождения, который она отмечала накануне.