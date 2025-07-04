Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают (фото)

Российский певец Филипп Киркоров впервые подробно прокомментировал свое самочувствие после госпитализации из-за серьезных ожогов, полученных во время концерта в Санкт-Петербурге.

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58-летний артист в разговоре с изданием The Voice успокоил поклонников относительно своего состояния после длительного лечения.

"Все хорошо. Рука еще болит, конечно, но в целом все нормально. Живы будем, не умрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина", — заявил Киркоров.

Почему Филипп Киркоров похудел?

Певец также ответил на многочисленные комментарии о резкой потере веса, которую связывают не только с травмой, но и с возможными осложнениями после пластических операций. "То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький", — прокомментировал артист критику своего внешнего вида.

Филипп Киркоров высказался о своем состоянии Фото: РЕН ТВ

Кстати, первое публичное появление Филиппа Киркорова после госпитализации состоялось на премии Муз-ТВ. Там певец кратко прокомментировал свое состояние: "Месяц я восстанавливался, меня поставили на ноги. Я же феникс".

История болезни Киркорова

Певца, который поддерживает путинский режим, экстренно госпитализировали после того, как он получил тяжелые ожоги от фейерверка во время одного из своих концертов, где часто используется много реквизитов и пиротехники.

Медики диагностировали у него ожоги второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Несмотря на всю серьезность травм, Киркоров планирует все-таки отправиться в летний тур. Очевидно, чтобы не подвергать себя серьезным убыткам.

Недавно Филипп опубликовал в собственных социальных сетях фотографии из аэропорта, отметив, что отправляется за новыми приключениями. Однако не раскрыл всех деталей поездки, а также, планирует ли возвращаться. Представители артиста также воздерживаются от комментариев относительно продолжительности его пребывания за пределами России.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ноябре прошлого года Филипп Киркоров попал в скандал, и его решили проверить на пропаганду ЛГБТ. От подозрений его не спасло даже то, что он поддерживает политику Владимира Путина.

В марте 2025-го артист столкнулся с потерей — его отец умер на 93-м году жизни.

Мы также писали, что Киркоров говорил о президенте США Дональде Трампе, с которым ему пришлось встретиться.