Схудлий Філіп Кіркоров прокоментував некроз, який йому приписують (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров вперше детально прокоментував своє самопочуття після госпіталізації через серйозні опіки, отримані під час концерту в Санкт-Петербурзі.

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58-річний артист у розмові з виданням The Voice заспокоїв шанувальників щодо свого стану після тривалого лікування.

"Все добре. Рука ще болить, звичайно, але в цілому все нормально. Живі будемо, не помремо. Рани прикрашають справжнього артиста, особливо якщо це чоловік", — заявив Кіркоров.

Чому Філіп Кіркоров схуд?

Співак також відповів на численні коментарі про різку втрату ваги, яку пов'язують не лише з травмою, але й з можливими ускладненнями після пластичних операцій. "То вони переживають, що я повний, то вони переживають, що я худий. Як же догодити всім? Не догодиш. Ось який є, такий є. Спортивний, фірмовий і здоровенький", — прокоментував артист критику свого зовнішнього вигляду.

Філіп Кіркоров висловився про свій стан Фото: РЕН ТВ

До речі, перша публічна поява Філіпа Кіркорова після госпіталізації відбулась на премії Муз-ТВ. Там співак коротко прокоментував свій стан: "Місяць я відновлювався, мене поставили на ноги. Я ж фенікс".

Історія хвороби Кіркорова

Співака, який підтримує путінський режим, екстрено госпіталізували після того, як він отримав важкі опіки від феєрверка під час одного зі своїх концертів, де часто використовується багато реквізити та піротехніки.

Медики діагностували у нього опіки другого ступеня, бурсит, частковий некроз шкіри та лімфаденопатію. Попри всю серйозність травм, Кіркоров планує все-таки вирушити в літній тур. Очевидно, аби не наражати себе на серйозні збитки.

Недавно Філіп опублікував у власних соціальних мережах світлини з аеропорту, зазначивши, що вирушає за новими пригодами. Однак не розкрив усіх деталей поїздки, а також, чи планує повертатися.Представники артиста також утримуються від коментарів щодо тривалості його перебування за межами Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У листопаді минулого року Філіп Кіркоров потрапив у скандал, і його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр його не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.