"Зіштовхнувся з жахом ситуації вперше": наляканий Кіркоров записав звернення до росіян через атаку БпЛА (відео)

Атака українських безпілотників ледь не зірвала концерт путініста Філіпа Кіркорова у російському Сочі. Наляканий артист поскаржився на обстріл і записав слізне звернення до своїх прихильників.

Концерт російського артиста, який є відомим прихильником війни і диктатора Володимира Путіна, кілька годин не могли провести через наліт безпілотників. Гостей не пускали у зал увесь цей час, а самому Кіркорову довелося очікувати на дозвіл щодо проведення заходу. Тоді він вирішив пояснити глядачам, що відбувається, а заодно і поділитися власними емоціями з приводу ситуації.

У відеоролику Кіркоров пожалівся, що зіштовхнувся з "жахом ситуації" вперше. При цьому артист звично не вжив слова "війна". Він заявив, що переживає за безпеку своїх прихильників, через що вийде на сцену до них тільки після оголошення про відбій повітряної тривоги.

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"Ми всі сидимо і чекаємо. Усі ми опинилися в складній ситуації", — поскаржився росіянин.

Відеозвернення Кіркорова до росіян

Кіркоров також закликав усіх "набратися терпіння" і висловив сподівання, що "все буде добре".

"Я вперше стикаюся з жахом цієї ситуації. Але сподіваюся, що все буде добре, і сьогодні ми обов’язково з вами зустрінемося. Наберімося трішки терпіння і почекаємо, коли всі будуть у безпеці, і ніщо нікому не загрожуватиме", — закликав співак прихильників.

Насправді Кіркоров зачинився у гримерці

Попри те, що артист намагався зберігати спокій на камеру, робітник сцени, який працював під час його концерту у Сочі, розкрив всю правду. Він розповів, що після оголошення про вимушену перерву Кіркоров мовчки пішов до себе і зачинився на ключ у гримерці.

"Тільки частини дрібного пір'я посипалися по підлозі", — зазначив очевидець.

Працівник також додав, що Кіркоров побоювався повтору ситуації, коли у нього стався нервовий зрив через подібний інцидент. Так, у липні артист влаштував істерику перед своїм концертом в Анапі і навіть хотів зірвати виступ через загрозу БпЛА.

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