Раптово скасували концерт Міки Ньютон: що сталось (фото)

Українська співачка Міка Ньютон повідомила про вимушене перенесення свого виступу в Києві, який мав відбутися 6 вересня в межах фестивалю "Покоління". Артистка зізналася, що вже прибула до столиці та дуже чекала на зустріч із шанувальниками, тому скасування події стало для неї справжнім розчаруванням.

Виконавиця оприлюднила відповідну заяву у своїх соцмережах. За її словами, усі плани довелося змінити, а сам захід переноситься.

Реакція співачки та причини перенесення

Міка Ньютон не приховує своїх емоцій через ситуацію, що склалася.

"Київ! Нажаль, мого концерту 6-го вересня на фестивалі "Покоління" не буде, все переноситься…. Мені дуже шкода, бо я вже тут, і дуже чекала зустрічі. Сказати, що мені сумно — це нічого не сказати", — написала співачка, додавши сумний смайлик.

Міка Ньютон не зможе виступити на фестивалі "Покоління" Фото: Threads

У коментарях під дописом підписники одразу почали розпитувати про деталі та причини скасування заходу. Відповідаючи на запитання однієї з прихильниць, артистка чітко зазначила головного винуватця події.

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Запитання фанатки: "Чому не буде концерту?"

Відповідь Міки Ньютон: "Через наших сусідів"

Таким чином зірка натякнула на безпекову ситуацію та постійну загрозу з боку Росії, через яку проведення масових заходів у столиці стало небезпечним. Нові дати проведення фестивалю та виступу артистки наразі уточнюються.

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