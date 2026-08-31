Віталій Козловський раптово скасував концерт: що сталось (фото)

Український співак Віталій Козловський скасував свій сольний виступ у Палаці "Україна", який мав відбутися 26 вересня 2026 року. Шанувальники артиста почали отримувати повідомлення про скасування заходу та автоматичне повернення коштів за придбані квитки.

Причини скасування грандіозного шоу в команді співака не деталізують, однак ситуацію в соцмережах прокоментувала дружина та менеджерка артиста Юлія Бакуменко.

Концерт Козловського скасували Фото: Threads

"Концерт в Палаці Україна дійсно наразі скасований, вибачаємось за незручності і зміну планів. Найближчий з запланованих виступ у Києві буде у Osocor. Проте це не перенос концерту у Палаці, а окремий захід. Приходьте!" — повідомила Юлія.

Юлія Бакуменко прокоментувала скасування концерту Фото: Threads

Скасування масштабного виступу засмутило шанувальників, адже новий захід у комплексі Osocor Residence розрахований на інший формат і передбачає інші ціни. Одна з фанаток, Валентина Тернова, висловила своє розчарування у відповідь на коментар Юлії:

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"Дякуємо, що відповіли. Дуже шкода, адже чекали саме на концерт у Палаці "Україна", до Osocor, на жаль, не поїдемо — лівий берег для нас незручний, тим паче з передмістя, та й це вже зовсім інша локація й формат. До того ж квитки на концерт у Палаці "Україна" були доступніші за ціною, тож будемо чекати на повернення коштів за придбані квитки і сподіватися, що ще матимемо можливість потрапити на концерт Віталія саме в Палаці "Україна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Звільненого зі служби Козловського висміяли військові.

Віталія Козловського звинуватили в концерті в День жалоби в Полтаві після обстрілу в ніч на 24 березня.

Крім того, артист поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.