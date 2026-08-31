Виталий Козловский неожиданно отменил концерт: что произошло (фото)
Украинский певец Виталий Козловский отменил своё сольное выступление во Дворце "Украина", которое должно было состояться 26 сентября 2026 года. Поклонники артиста начали получать уведомления об отмене мероприятия и автоматическом возврате средств за приобретённые билеты.
Причины отмены грандиозного шоу в команде певца не уточняются, однако ситуацию в соцсетях прокомментировала супруга и менеджер артиста Юлия Бакуменко.
"Концерт во Дворце "Украина" действительно пока отменен, приносим извинения за неудобства и изменение планов. Ближайшее из запланированных выступлений в Киеве состоится в Osocor. Однако это не перенос концерта во Дворце, а отдельное мероприятие. Приходите!" — сообщила Юлия.
Отмена масштабного выступления огорчила поклонников, ведь новое мероприятие в комплексе Osocor Residence рассчитано на другой формат и предполагает другие цены. Одна из поклонниц, Валентина Тернова, выразила своё разочарование в ответ на комментарий Юлии:
"Спасибо, что ответили. Очень жаль, ведь мы ждали именно концерт во Дворце "Украина", в Osocor, к сожалению, не поедем — левый берег для нас неудобен, тем более из пригорода, да и это уже совсем другая локация и формат. К тому же билеты на концерт во Дворце "Украина" были доступнее по цене, поэтому будем ждать возврата средств за купленные билеты и надеяться, что у нас ещё будет возможность попасть на концерт Виталия именно во Дворце "Украина".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Уволенного со службы Козловского высмеяли военные.
- Виталия Козловского обвинили в проведении концерта в День траура в Полтаве после обстрела в ночь на 24 марта.
Кроме того, артист поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он выполняет особый ритуал, связанный со своим первенцем Оскаром.