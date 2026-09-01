Женщина родила после "марафона любви" с 400 мужчинами: кто отец – неясно (фото)

Британская блогерша Бонни Блу (настоящее имя – Тиа Биллингер) родила в Лондоне путем кесарева сечения. До этого она прославилась в сети своей бурной личной жизнью с случайными связями.

О рождении ребёнка Бонни рассказала сама – в своём фирменном стиле, в TikTok. Она успокоила подписчиков относительно состояния младенца.

"Ребёнок здесь. Ребёнок чувствует себя хорошо. У меня родился ребёнок, я в порядке, сделали кесарево сечение. Ребёнок очень, очень здоров", — сказала Бонни в своём обращении.

Восстановление после операции, по её словам, проходит постепенно, и в ближайшее время она планирует выписаться из больницы. У молодой мамы также нашлось время поделиться практическими советами с другими беременными: не жалеть денег на детскую одежду, покупая её с запасом, и строго следовать рекомендациям врачей по восстановлению.

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Британская блогерша Бонни Блу Фото: Instagram

Блогерша намерена кормить ребенка смесью, а не грудью. А вот показывать лицо малыша в сети она категорически не собирается – Бонни опасается, что фото или видео новорожденного могут распространиться по интернету без её разрешения.

Долгий путь к материнству

По словам Бонни, к беременности она шла годами. Ранее блогерша заявляла, что забеременела после "марафона любви", который состоялся 7 февраля: по её словам, в тот день у неё были незащищённые половые контакты примерно с 400 мужчинами. Именно это признание и стало отправной точкой для волны критики, которая сопровождала её все девять месяцев.

По словам Бонни, она готовилась к беременности в течение многих лет Фото: Instagram

Не добавляло спокойствия и то, что Бонни не собиралась сидеть дома в ожидании родов. Она продолжала снимать провокационный контент, который регулярно набирал миллионы просмотров в TikTok.

"Не вижу причин для беспокойства"

Когда журналисты Metro прямо спросили Бонни, связывались ли с ней представители служб защиты детей, она уклонилась от однозначного ответа – не подтвердила, но и не опровергла возможный контакт. Вместо этого она заявила, что ситуация полностью под контролем и поводов для беспокойства не видит.

Не ставит карьеру на паузу

Материнство, судя по всему, не заставит Бонни изменить свои планы относительно работы. По ее оценкам, полный рабочий график возобновится примерно через пять недель – довольно сжатый срок даже по меркам отрасли, в которой она работает.

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