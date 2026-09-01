Жінка народила після "марафону кохання" із 400 чоловіками: хто батько – не ясно (фото)

Британська блогерка Бонні Блу (справжнє ім’я – Тіа Біллінгер) народила у Лондоні шляхом кесаревого розтину. Перед тим вона прославилась в мережі своїм бурхливим особистим життям з випадковими зв’язками.

Про народження дитини Бонні розповіла сама – у своєму фірмовому стилі, в TikTok. Вона заспокоїла підписників щодо стану немовляти.

"Дитина тут. Дитина почувається добре. У мене народилася дитина, я в порядку, було кесареве. Дитина дуже, дуже здорова", – сказала Бонні у зверненні.

Відновлення після операції, за її словами, проходить поступово, і найближчим часом вона планує виписатися з лікарні. Молодій мамі також вистачило часу поділитися практичними порадами з іншими вагітними: не шкодувати грошей на дитячий одяг, купуючи його із запасом, і суворо дотримуватися рекомендацій лікарів щодо відновлення.

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Британська блогерка Бонні Блу Фото: Instagram

Годувати дитину блогерка має намір сумішшю, а не грудьми. А от показувати обличчя малюка в мережі не збирається категорично – Бонні побоюється, що фото чи відео новонародженого можуть розійтися інтернетом без її дозволу.

Довгий шлях до материнства

За словами Бонні, до вагітності вона йшла роками. Раніше блогерка заявляла, що завагітніла після "марафону кохання", який відбувся 7 лютого: за її словами, того дня вона мала незахищені статеві контакти приблизно з 400 чоловіками. Це зізнання й стало відправною точкою для хвилі критики, яка супроводжувала її всі дев’ять місяців.

За словами Бонні, до вагітності вона йшла роками Фото: Instagram

Спокою не додало й те, що Бонні не збиралася сидіти вдома, чекаючи пологів. Вона продовжувала знімати провокаційний контент, який регулярно збирав мільйони переглядів у TikTok.

"Не бачу причин для занепокоєння"

Коли журналісти Metro прямо запитали Бонні, чи виходили з нею на зв’язок представники служб захисту дітей, вона ухилилася від чіткої відповіді – не підтвердила, але й не спростувала можливий контакт. Натомість заявила, що ситуація повністю під контролем і приводів хвилюватися не бачить.

Кар’єру на паузу не ставить

Материнство, судячи з усього, не змусить Бонні змінити плани щодо роботи. Повний робочий графік, за її оцінками, відновиться приблизно через п’ять тижнів – доволі стислий термін навіть за мірками індустрії, у якій вона працює.

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