Ушел из жизни автор культового слэшера "Пятница, 13-е" Виктор Миллер: сценарист умер в 86 лет

Ушёл из жизни американский сценарист Виктор Миллер, автор культового слэшера "Пятница, 13-е" (Friday the 13th). Создатель легендарного фильма скончался в возрасте 86 лет.

Об этой печальной новости сообщил в Instagram сын драматурга Ян Миллер.

Сын пока не раскрывает обстоятельства и причину смерти отца.

"Он почти всегда был самым умным и самым смешным человеком в любой компании", — признался Ян, вспоминая отца с теплотой.

По информации родных, сценарист скончался 30 августа. У него остались жена, двое сыновей и внук. Символично, что прощальную церемонию в его честь назначили на ноябрь – именно на пятницу, которая придется на 13-е число.

Именно Миллеру принадлежит сценарий дебютного фильма франшизы, вышедшего на экраны в 1980 году под режиссурой Шона Каннингема. Эта работа положила начало целой серии сиквелов, которая до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых в жанре хоррора.

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Помимо кино, артист активно работал на телевидении, в частности над известными мыльными операми, а за участие в сериале "Все мои дети" трижды становился лауреатом премии "Эмми".

Творчество сценариста будет жить дальше: этой осенью, 15 октября, зрителей ждет премьера приквела от A24 под названием "Хрустальное озеро", снятого по мотивам оригинальной истории Миллера.

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