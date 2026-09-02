Пішов з життя автор культового слешера "П'ятниця, 13-те" Віктор Міллер: сценарист помер у 86 років

Не стало американського сценариста Віктора Міллера, автора культового слешера "П'ятниця, 13-те" (Friday the 13th). Творець легендарної стрічки пішов з життя у віці 86 років.

Про сумну новину повідомив в Instagram син драматурга Ян Міллер.

Обставини та причину смерті батька син поки не розкриває.

"Він майже завжди був найрозумнішою і найсмішнішою людиною в будь-якій кімнаті", – зізнався Ян, згадуючи батька теплими словами.

За інформацією родини, сценарист відійшов у інший світ 30 серпня. У нього залишилися дружина, двоє синів та онук. Символічно, що прощальну церемонію на його честь призначили на листопад – саме на п'ятницю, яка припаде на 13 число.

Саме Міллеру належить сценарій дебютної стрічки франшизи, що вийшла на екрани у 1980 році під режисурою Шона Каннінгема. Ця робота дала старт цілій серії продовжень, яка досі залишається однією з найвпізнаваніших у жанрі хорору.

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Крім кіно, митець активно працював на телебаченні, зокрема над відомими мильними операми, а за співпрацю із серіалом "Усі мої діти" тричі здобував премію "Еммі".

Творчість сценариста житиме далі: цієї осені, 15 жовтня, глядачів чекає прем'єра приквела від A24 під назвою "Кришталеве озеро", заснованого на оригінальній історії Міллера.

Раніше повідомлялося, що на екрани вийшла нова масштабна робота 89-річного Рідлі Скотта – режисера "Чужих" та "Гладіатора" – стрічка "Сузір'я Великого Пса".

Крім того, дослідники встановили, що на афіші фільму "Щелепи" насправді зображено зовсім не той вид акули, який усі звикли бачити.

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