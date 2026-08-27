Хлопчик із "Сам удома" виглядає невпізнавано у свої 37 років (фото)

Актор Алекс Д. Лінц підкорив серця всієї Америки та й світу, зігравши технічно підкованого восьмирічного Алекса Прюїтта у фільмі "Сам удома 3" у 1997 році.

Чоловік, якому зараз 37 років, також зіграв сина персонажа Мішель Пфайффер у фільмі 1996 року "Один прекрасний день", перш ніж пізніше покинути Голлівуд, щоб працювати в Департаменті міського планування Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Алекс Д. Лінц виглядає невпізнавано

Через десятиліття після того, як Лінц залишив акторську кар'єру, він виглядав невпізнанним під час рідкісної появи в Лос-Анджелесі. З густою бородою та без сорочки, колишнього актора сфотографували за роботою на свіжому повітрі біля його будинку.

Лінц ніс мітлу, одягнувши садові рукавички та штани карго гірчичного кольору. Він також був у сірих кроксах, підмітаючи тротуар та розчищаючи бур'яни.

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Актор досяг кількох важливих особистих етапів після того, як пішов з Голлівуду: одружився та нещодавно став батьком.

Алекс Д. Лінц Фото: Backgrid

Під час нещодавньої появи актор, чиї хобі включають вітрильний спорт, музику, волонтерство, активну участь у профспілці та садівництво, незважаючи на палючу спеку в Лос-Анджелесі, не боявся забруднити руки, виполюючи бур'яни на тротуарі.

Алекс Д. Лінц Фото: Backgrid

Хто такий Алекс Д. Лінц

Уродженець Санта-Барбари, Каліфорнія, дебютував як актор у віці шести років в епізоді телесеріалу "Сібілл". Він також з'явився в серіалі "Молоді та непосидючі" у 1995 році.

Його наступна велика роль з'явилася в 1996 році, коли він знявся у фільмі "Один прекрасний день" разом із Пфайффер та Джорджем Клуні.

Лінц здобув міжнародну славу, замінивши персонажа Маколея Калкіна у третій частині франшизи "Сам удома". Він знявся разом з юною Скарлетт Йоханссон у фільмі режисера Раджі Госнелла.

Фільм розповідав про молодого Алекса, який захищав свій будинок від небезпечної групи міжнародних злочинців, залишаючись вдома і не йдучи до школи через вітрянку.

Фільм зібрав 79,1 мільйона доларів, що значно менше, ніж 476,7 доларів оригіналу.

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