Маколею Калкіну — 46. Як склалася доля найвідомішої дитини Америки (фото)

Доля Маколея Калкіна склалася доволі успішно з певними нюансами: він зміг подолати важку кризу, знайти особисте щастя та повернутися до професійного життя.

На свій день народження 26 серпня актор, якому сьогодні виповнилося 46 років, має статус щасливого батька двох дітей, міцні стосунки та відроджену кар'єру.

Проблеми в кар'єрі та тиск батька

Головною причиною краху ранньої кар'єри Калкіна стали гроші та токсичні сімейні стосунки. Його батько, Крістофер "Кіт" Калкін, який став менеджером сина, висував продюсерам непомірні фінансові вимоги (до 8 мільйонів доларів за фільм) та маніпулював студіями. Через це режисери просто відмовлялися працювати з юною зіркою. Крім того, Маколей зазнавав психологічного й фізичного насильства вдома.

У 14 років, після фільму "Багатенький Річі" (1994), Маколей вирішив піти з Голлівуду, прагнучи "нормального життя". У 15 років він через суд позбавив батьків права керувати його трастовим фондом у розмірі 17 мільйонів доларів й повністю припинив спілкування з батьком, якого наразі не бачив уже близько 30 років.

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Маколей Калкін Фото: колаж Фокус

Залежність та криза у 2000-х

У пресі роками ширилися чутки про критичний стан зірки "Сам удома". У 2004 році його заарештували за зберігання марихуани та медикаментів без рецепта. Особливо ситуація загострилася у 2012 році, коли таблоїди опублікували фото сильно виснаженого Маколея, стверджуючи, що він має важку героїнову залежність та переживає депресію після розриву з акторкою Мілою Куніс.

Сам Калкін пізніше заперечував вживання важких наркотиків у таких масштабах, проте визнавав, що мав складний період, який зумів повністю подолати.

Сім'я та народження дітей

Життя Маколея кардинально змінилося після знайомства з акторкою Брендою Сонг у 2017 році. Пара досі офіційно не одружена (попри заручини), але разом вони виховують двох синів:

Дакоту (народився у квітні 2021 року, названий на честь покійної сестри Маколея).

Карсона (народився у грудні 2022 року).

"Кевін" зізнається, що будує батьківство за принципом "робити все навпаки", ніж його власний батько. Він постійно говорить дітям, що пишається ними, та оберігає їх від надмірної уваги медіа. Цікаво, що хлопчики полюбляють дивитися "Сам удома", проте поки не усвідомлюють, що на екрані — їхній тато.

Маколей Калкін та Бренда Сонг Фото: Instagram brendasong

Повернення на екрани

У 2023 році іменинник отримав заслужену зірку на Голлівудській алеї слави. Останніми роками Калкін повернувся до акторства: він яскраво з'явився у серіалі "Американська історія жаху", а також залучений у масштабному серіалі "Фолаут" від Amazon, де грає роль божевільного вченого.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна МакКаллістера вперше за 35 років у новому фільмі франшизи "Сам удома".

Який вигляд має наречена актора.

Крім того, Калкіна вперше помітили після смерті "мами Кевіна" Кетрін ОʼГари.