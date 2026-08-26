Маколею Калкину — 46. Как сложилась судьба самого известного ребенка Америки (фото)

Судьба Маколея Калкина сложилась довольно успешно с определенными нюансами: он смог преодолеть тяжелый кризис, обрести личное счастье и вернуться к профессиональной жизни.

В свой день рождения 26 августа актер, которому сегодня исполнилось 46 лет, имеет статус счастливого отца двоих детей, крепкие отношения и возрожденную карьеру.

Проблемы в карьере и давление отца

Главной причиной краха ранней карьеры Калкина стали деньги и токсичные семейные отношения. Его отец, Кристофер "Кит" Калкин, ставший менеджером сына, выдвигал продюсерам непомерные финансовые требования (до 8 миллионов долларов за фильм) и манипулировал студиями. Поэтому режиссеры просто отказывались работать с юной звездой. Кроме того, Маколей подвергался психологическому и физическому насилию дома.

В 14 лет, после фильма "Богатый Ричи" (1994), Маколей решил уйти из Голливуда, стремясь "нормальной жизни". В 15 лет он через суд лишил родителей права управлять его трастовым фондом в размере 17 миллионов долларов и полностью прекратил общение с отцом, которого не видел уже около 30 лет.

Відео дня

Маколей Калкин Фото: коллаж Фокус

Зависимость и кризис в 2000-х

В прессе годами ходили слухи о критическом состоянии звезды "Сам дома". В 2004 году он был арестован за хранение марихуаны и медикаментов без рецепта. Особенно ситуация обострилась в 2012 году, когда таблоиды опубликовали фото сильно истощенного Маколея, утверждая, что у него тяжелая героиновая зависимость и переживает депрессию после разрыва с актрисой Милой Кунис.

Сам Калкин позже отрицал употребление тяжелых наркотиков в таких масштабах, однако признавал, что имел сложный период, сумевший полностью преодолеть.

Семья и рождение детей

Жизнь Маколея кардинально изменилась после знакомства с актрисой Брендой Сонг в 2017 году. Пара до сих пор официально не жената (несмотря на помолвку), но вместе они воспитывают двух сыновей:

Дакоту (родился в апреле 2021 года, названный в честь покойной сестры Маколея).

Карсон (родился в декабре 2022 года).

"Кевин" признается, что строит отцовство по принципу "делать все наоборот", чем его отец. Он постоянно говорит детям, что гордится ими, и оберегает их от чрезмерного внимания медиа. Интересно, что мальчики любят смотреть "Сам дома", однако пока не отдают себе отчет, что на экране — их папа.

Маколей Калкин и Бренда Сонг Фото: Instagram brendasong

Возвращение на экраны

В 2023 году именинник получил заслуженную звезду на Голливудской аллее славы. В последние годы Калкин вернулся в актерство: он ярко появился в сериале "Американская история ужаса", а также привлечен в масштабном сериале "Фолаут" от Amazon, где играет роль сумасшедшего ученого.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина МакКаллистера впервые за 35 лет в новом фильме франшизы "Сам дома".

Как выглядит невеста актера.

Кроме того, Калкина впервые заметили после смерти "мамы Кевина" Кэтрин О'Хары.