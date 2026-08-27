"Волоцюга" Голлівуду: що відомо про особисте життя та статки Тіма Каррі (фото)

Британський актор Тім Каррі помер 25 серпня 2026 року у віці 80 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі від природних причин, пов'язаних із тривалими проблемами зі здоров'ям. Останні 14 років свого життя після важкого інсульту, який він переніс у 2012 році, зірка "Сам удома" був прикутий до колісного крісла.

Попри важкий фізичний стан, Каррі до останнього залишався у професії, а незадовго до смерті, наприкінці 2025 року, випустив свої мемуари під назвою "Волоцюга".

Доля чоловіка була яскравою, але водночас сповненою самотності та затятої боротьби за приватність.

Дружина та діти: абсолютна таємність

Тім Каррі ніколи не був одружений і не мав дітей. Він був одним із найбільш закритих акторів Голлівуду та рішуче припиняв будь-які спроби преси зазирнути в його душу.

У своїх мемуарах Каррі написав: "Я гарантую вам, якщо це має значення, що я пізнав і справжнє кохання, і справжнє розбите серце, і все, що між ними… Але подробиці моїх сердечних чи постільних справ — з повагою — це взагалі не ваша справа". Актор все життя прожив один, тримаючи особисті стосунки в найсуворішому секреті.

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Тім Каррі Фото: Вікіпедія

Кар'єра: від епатажного мюзиклу до культового горору

Професійний шлях Тім Каррі розпочався наприкінці 1960-х років на театральних підмостках Лондона. Його кар'єра є унікальним прикладом того, як актор здатний перевтілюватися в абсолютно полярні образи:

Прорив у кіно. Світову славу йому принесла епатажна роль божевільного вченого-трансвестита доктора Френка-Н-Фуртера у музичному фільмі "Шоу жахів Роккі Горрора" (1975). Стрічка стала культовим феноменом та символом свободи самовираження.

Світову славу йому принесла епатажна роль божевільного вченого-трансвестита доктора Френка-Н-Фуртера у музичному фільмі "Шоу жахів Роккі Горрора" (1975). Стрічка стала культовим феноменом та символом свободи самовираження. Головні кінохіти. Для широкого загалу він назавжди залишився у пам'яті як манірний консьєрж містер Гектор з комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992) та моторошний клоун Пеннівайз у першій екранізації роману Стівена Кінга "Воно" (1990). Також Каррі блискуче зіграв у стрічках "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Доказ", "Легенда" та "Острів скарбів Маппетів".

Для широкого загалу він назавжди залишився у пам'яті як манірний консьєрж містер Гектор з комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992) та моторошний клоун Пеннівайз у першій екранізації роману Стівена Кінга "Воно" (1990). Також Каррі блискуче зіграв у стрічках "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Доказ", "Легенда" та "Острів скарбів Маппетів". Театр і Бродвей. Каррі був видатним театральним актором, тричі номінувався на найпрестижнішу американську премію Tony Awards (зокрема, за роль Моцарта у виставі "Амадей" та Короля Артура в мюзиклі "Спамалот").

Каррі був видатним театральним актором, тричі номінувався на найпрестижнішу американську премію Tony Awards (зокрема, за роль Моцарта у виставі "Амадей" та Короля Артура в мюзиклі "Спамалот"). Озвучення після інсульту. Коли у 2012 році через хворобу актор втратив рухливість, він не залишив професію, а повністю перейшов в озвучування мультфільмів, аудіокниг та відеоігор.

Найвідоміші ролі Тіма Каррі

Статки актора

На момент смерті фінансові статки Тіма Каррі оцінювалися приблизно у 10–14 мільйонів доларів. Більшу частину свого багатства він заробив у золоту епоху Голлівуду (70–90-ті роки) завдяки великим ролям у кіно, а також постійним роялті від показів "Шоу жахів Роккі Горрора", яке й досі регулярно транслюють у кінотеатрах по всьому світу.

Чималий дохід в останні роки йому приносила також плідна робота над озвученням та продаж автобіографічної книги. Оскільки прямих спадкоємців (дружини та дітей) у нього немає, капітал актора та нерухомість у престижному районі Лос-Анджелеса Толука-Лейк, найімовірніше, перейдуть за заповітом його старшій сестрі Джудіт, племінникам або благодійним фондам, які Тім підтримував.

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