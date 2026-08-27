"Бродяга" Голливуда: что известно о личной жизни и состоянии Тима Карри (фото)

Британский актёр Тим Карри скончался 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет в своём доме в Лос-Анджелесе от естественных причин, связанных с длительными проблемами со здоровьем. Последние 14 лет своей жизни после тяжелого инсульта, который он перенес в 2012 году, звезда фильма "Один дома" был прикован к инвалидному креслу.

Несмотря на тяжелое физическое состояние, Карри до последнего продолжал работать, а незадолго до смерти, в конце 2025 года, издал свои мемуары под названием "Бродяга".

Жизнь этого человека была яркой, но в то же время полной одиночества и упорной борьбы за частную жизнь.

Жена и дети: абсолютная секретность

Тим Карри никогда не был женат и не имел детей. Он был одним из самых закрытых актёров Голливуда и решительно пресекал любые попытки прессы заглянуть в его душу.

В своих мемуарах Карри написал: "Я уверяю вас, если это имеет значение, что я познал и настоящую любовь, и настоящее разбитое сердце, и всё, что между ними… Но подробности моих сердечных или постельных дел — при всем уважении — это вообще не ваше дело". Актёр всю жизнь прожил один, держа личные отношения в строжайшей тайне.

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Тим Карри Фото: Википедия

Карьера: от эпатажного мюзикла до культового хоррора

Профессиональный путь Тима Карри начался в конце 1960-х годов на театральных подмостках Лондона. Его карьера — уникальный пример того, как актер способен перевоплощаться в совершенно противоположные образы:

Прорыв в кино. Мировую славу ему принесла эпатажная роль сумасшедшего учёного-трансвестита доктора Фрэнка-Н-Фуртера в музыкальном фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975). Фильм стал культовым феноменом и символом свободы самовыражения.

Мировую славу ему принесла эпатажная роль сумасшедшего учёного-трансвестита доктора Фрэнка-Н-Фуртера в музыкальном фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975). Фильм стал культовым феноменом и символом свободы самовыражения. Главные кинохиты. Для широкой публики он навсегда остался в памяти как манерный консьерж мистер Гектор из комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992) и жуткий клоун Пеннивайз в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно" (1990). Также Карри блестяще сыграл в фильмах "Охота за "Красным октябрем"", "Доказательство", "Легенда" и "Остров сокровищ Маппетов".

Для широкой публики он навсегда остался в памяти как манерный консьерж мистер Гектор из комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992) и жуткий клоун Пеннивайз в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно" (1990). Также Карри блестяще сыграл в фильмах "Охота за "Красным октябрем"", "Доказательство", "Легенда" и "Остров сокровищ Маппетов". Театр и Бродвей. Карри был выдающимся театральным актером, трижды номинировался на самую престижную американскую премию Tony Awards (в частности, за роль Моцарта в спектакле "Амадей" и короля Артура в мюзикле "Спамалот").

Карри был выдающимся театральным актером, трижды номинировался на самую престижную американскую премию Tony Awards (в частности, за роль Моцарта в спектакле "Амадей" и короля Артура в мюзикле "Спамалот"). Озвучивание после инсульта. Когда в 2012 году из-за болезни актёр лишился подвижности, он не бросил профессию, а полностью перешёл на озвучивание мультфильмов, аудиокниг и видеоигр.

Самые известные роли Тима Карри

Состояние актёра

На момент смерти состояние Тима Карри оценивалось примерно в 10–14 миллионов долларов. Большую часть своего состояния он заработал в "золотую эпоху" Голливуда (70–90-е годы) благодаря крупным ролям в кино, а также постоянным роялти от показов "Шоу ужасов Рокки Хоррора", которое до сих пор регулярно транслируется в кинотеатрах по всему миру.

В последние годы немалый доход ему приносила также плодотворная работа над озвучиванием и продажами автобиографической книги. Поскольку прямых наследников (жены и детей) у него нет, капитал актёра и недвижимость в престижном районе Лос-Анджелеса Толука-Лейк, скорее всего, перейдут по завещанию его старшей сестре Джудит, племянникам или благотворительным фондам, которые Тим поддерживал.

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