Мальчик из фильма "Один дома" в свои 37 лет выглядит неузнаваемо (фото)

Актёр Алекс Д. Линц покорил сердца всей Америки и всего мира, сыграв технически подкованного восьмилетнего Алекса Прюитта в фильме "Один дома 3" в 1997 году.

Мужчина, которому сейчас 37 лет, также сыграл сына персонажа Мишель Пфайффер в фильме 1996 года "Один прекрасный день", а затем покинул Голливуд, чтобы работать в Департаменте городского планирования Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Алекс Д. Линц выглядит неузнаваемо

Спустя десятилетие после того, как Линц оставил актерскую карьеру, он был неузнаваем во время редкого появления в Лос-Анджелесе. С густой бородой и без рубашки бывшего актёра сфотографировали за работой на свежем воздухе возле его дома.

Линц нес метлу, надев садовые перчатки и брюки-карго горчичного цвета. Он также был в серых кроссовках, подметая тротуар и вырывая сорняки.

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Актёр достиг нескольких важных личных вех после того, как ушёл из Голливуда: женился и недавно стал отцом.

Алекс Д. Линц Фото: Backgrid

Во время недавнего выхода в свет актер, чьи увлечения включают парусный спорт, музыку, волонтерство, активное участие в профсоюзе и садоводство, несмотря на палящую жару в Лос-Анджелесе, не побоялся запачкать руки, выпалывая сорняки на тротуаре.

Алекс Д. Линц Фото: Backgrid

Кто такой Алекс Д. Линц

Уроженец Санта-Барбары, Калифорния, дебютировал в качестве актёра в возрасте шести лет в одном из эпизодов телесериала "Сибилл". Он также снялся в сериале "Молодые и беспокойные" в 1995 году.

Его следующая крупная роль появилась в 1996 году, когда он снялся в фильме "Один прекрасный день" вместе с Пфайффер и Джорджем Клуни.

Линц приобрел международную известность, сыграв роль, которую ранее исполнял Маколей Калкин, в третьей части франшизы "Один дома". Он снялся вместе с юной Скарлетт Йоханссон в фильме режиссёра Раджи Госнелла.

Фильм рассказывал о молодом Алексе, который защищал свой дом от опасной группы международных преступников, оставаясь дома и не ходя в школу из-за ветрянки.

Фильм собрал 79,1 миллиона долларов, что значительно меньше, чем 476,7 долларов у оригинала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Британский актёр Тим Карри скончался 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет в своём доме в Лос-Анджелесе от естественных причин, связанных с длительными проблемами со здоровьем.

Маколей Калкин, которому исполнилось 46 лет, возвращается на экраныи счастлив в личной жизни после тяжелых периодов.

В конце января внезапно скончалась Кэтрин О’Хара, известная зрителям прежде всего по роли мамы Кевина в фильме "Один дома".