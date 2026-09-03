Данильца и Моисеенко могут не пустить в Эстонию: что известно о скандале с "Кроликами"

В Эстонии представители украинской общины обратились к министру культуры Хейди Пурга с требованием отменить выступления юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Концерты артистов, которые на протяжении многих лет поддерживали связи с Россией, продолжали выступать там после начала войны в 2014 году и участвовали в российских телевизионных программах, запланированы на сентябрь в Таллинне и Нарве.

Конгресс украинцев Эстонии и активисты ещё 16 украинских организаций обратились к Хейди Пурге с призывом не только отменить запланированные концерты артистов, но и не допустить дальнейших выступлений Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в стране. Об обращении украинских организаций 3 сентября сообщила эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

На данный момент известно, что первый концерт состоится 17 сентября 2026 года в 19:00 в Таллинне, в большом зале Mere Kultuurikeskus. Второй концерт запланирован на 18 сентября в 19:00 в Нарве, в Geneva kontserdimaja. Концерты заявлены как юбилейная программа "Лучшее за 30 лет!" в рамках гастрольного тура по Европе.

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Организатором концерта указана эстонская компания EVENTOPLUS OÜ. Она позиционирует Данильца и Моисеенко как дуэт, который много лет выступает на эстраде, и отмечает, что программу концерта составляют их популярные номера, миниатюры и другие номера из предыдущих лет. При этом на афише четко указано, что выступления будут проходить на русском языке.

Почему украинцы в Эстонии выступают против Данильца и Моисеенко

В своём обращении к эстонскому министру культуры представители украинской общины отмечают, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко на протяжении многих лет поддерживали связи с Россией. В частности, авторы обращения отмечают, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году артисты продолжали выступать в России, участвовали в российских государственных телевизионных программах и посещали оккупированный Крым.

Кроме того, украинские организации упоминают их позицию после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По их словам, Данилец и Моисеенко не осудили российское вторжение и называли войну "братоубийственным конфликтом".

Одним из самых резонансных эпизодов стало участие Данильца и Моисеенко в телемосте "Надо поговорить", который в 2019 году планировалось провести между Украиной и Россией. После этого их внесли в базу "Миротворца".

По мнению авторов обращения, проведение концертов артистов, которых в Украине обвиняют в поддержке или оправдании российской агрессии, может противоречить ценностям Эстонии и вызывать напряженность в обществе. В связи с этим активисты просят отменить концерты в Таллинне и Нарве, не допускать дальнейшей деятельности артистов в Эстонии и запретить им въезд в страну.

На данный момент решение о запрете концертов в Эстонии не принято. Журналисты издания ERR также сообщили, что редакции не удалось связаться с организатором запланированных выступлений — компанией EVENTOPLUS — чтобы получить её комментарий по поводу требований украинских организаций.

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