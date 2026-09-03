Данильця та Мойсєєнка можуть не пустити в Естонію: що відомо про скандал з "Кроликами"

В Естонії представники української громади звернулися до міністерки культури Хейді Пурга з вимогою скасувати виступи гумористичного дуету Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка. Концерти артистів, які роками зберігали зв'язки з Росією, продовжували виступати там після початку війни у 2014 році та брали участь у російських телевізійних програмах, заплановані на вересень у Таллінні та Нарві.

Конгрес українців Естонії та активісти ще 16 українських організацій звернулися до Хейді Пурги з закликом не лише скасувати заплановані концерти артистів, а й не допустити подальших виступів Володимира Данильця та Володимира Мойсєєнка у країні. Про звернення українських організацій 3 вересня повідомив естонський суспільний мовник ERR.

Наразі відомо, що перший концерт має відбутися 17 вересня 2026 року о 19:00 у Таллінні, у великій залі Mere Kultuurikeskus. Другий концерт запланований на 18 вересня о 19:00 у Нарві, у Geneva kontserdimaja. Концерти заявлені як ювілейна програма "Найкраще за 30 років!" у межах гастрольного туру Європою.

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Організатором концерту вказана естонська компанія EVENTOPLUS OÜ. Вона позиціонує Данильця і Мойсєєнка як дует, який багато років виступає на естраді, та зазначає, що програму концерту складають їхні популярні номери, мініатюри та інші номери з попередніх років. При цьому на афіші чітко зазначено, що виступи проходитимуть російською мовою.

Чому українці в Естонії проти Данильця і Мойсєєнка

У своєму зверненні до естонського міністра культури представники української громади наголошують, що Володимир Данилець і Володимир Мойсєєнко протягом багатьох років зберігали зв'язки з Росією. Зокрема, автори звернення наголошують, що після початку російської агресії проти України у 2014 році артисти продовжували виступати в Росії, брали участь у російських державних телевізійних програмах та відвідували окупований Крим.

Окремо українські організації згадують їхню позицію після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. За їхніми словами, Данилець і Мойсєєнко не засудили російське вторгнення та називали війну "братовбивчим конфліктом".

Одним із найбільш резонансних епізодів стала участь Данильця і Мойсєєнка у телемості "Треба поговорити", який у 2019 році планували провести між Україною та Росією. Після цього їх внесли до бази "Миротворця".

На думку авторів звернення, проведення концертів артистів, яких в Україні звинувачують у підтримці або виправданні російської агресії, може суперечити цінностям Естонії та створювати напруженість у суспільстві. У зв'язку з цим активісти просять скасувати концерти в Таллінні та Нарві, не допустити подальшої діяльності артистів в Естонії та заборонити їм в'їзд до країни.

Наразі рішення про заборону концертів в Естонії не ухвалене. Журналісти видання ERR також повідомили, що редакції не вдалося зв'язатися з організатором запланованих виступів — компанією EVENTOPLUS — щоб отримати її коментар щодо вимог українських організацій.

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