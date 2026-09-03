Данильця та Мойсєєнка можуть не пустити в Естонію: що відомо про скандал з "Кроликами"
В Естонії представники української громади звернулися до міністерки культури Хейді Пурга з вимогою скасувати виступи гумористичного дуету Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка. Концерти артистів, які роками зберігали зв'язки з Росією, продовжували виступати там після початку війни у 2014 році та брали участь у російських телевізійних програмах, заплановані на вересень у Таллінні та Нарві.
Конгрес українців Естонії та активісти ще 16 українських організацій звернулися до Хейді Пурги з закликом не лише скасувати заплановані концерти артистів, а й не допустити подальших виступів Володимира Данильця та Володимира Мойсєєнка у країні. Про звернення українських організацій 3 вересня повідомив естонський суспільний мовник ERR.
Наразі відомо, що перший концерт має відбутися 17 вересня 2026 року о 19:00 у Таллінні, у великій залі Mere Kultuurikeskus. Другий концерт запланований на 18 вересня о 19:00 у Нарві, у Geneva kontserdimaja. Концерти заявлені як ювілейна програма "Найкраще за 30 років!" у межах гастрольного туру Європою.
Організатором концерту вказана естонська компанія EVENTOPLUS OÜ. Вона позиціонує Данильця і Мойсєєнка як дует, який багато років виступає на естраді, та зазначає, що програму концерту складають їхні популярні номери, мініатюри та інші номери з попередніх років. При цьому на афіші чітко зазначено, що виступи проходитимуть російською мовою.
Чому українці в Естонії проти Данильця і Мойсєєнка
У своєму зверненні до естонського міністра культури представники української громади наголошують, що Володимир Данилець і Володимир Мойсєєнко протягом багатьох років зберігали зв'язки з Росією. Зокрема, автори звернення наголошують, що після початку російської агресії проти України у 2014 році артисти продовжували виступати в Росії, брали участь у російських державних телевізійних програмах та відвідували окупований Крим.
Окремо українські організації згадують їхню позицію після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. За їхніми словами, Данилець і Мойсєєнко не засудили російське вторгнення та називали війну "братовбивчим конфліктом".
Одним із найбільш резонансних епізодів стала участь Данильця і Мойсєєнка у телемості "Треба поговорити", який у 2019 році планували провести між Україною та Росією. Після цього їх внесли до бази "Миротворця".
На думку авторів звернення, проведення концертів артистів, яких в Україні звинувачують у підтримці або виправданні російської агресії, може суперечити цінностям Естонії та створювати напруженість у суспільстві. У зв'язку з цим активісти просять скасувати концерти в Таллінні та Нарві, не допустити подальшої діяльності артистів в Естонії та заборонити їм в'їзд до країни.
Наразі рішення про заборону концертів в Естонії не ухвалене. Журналісти видання ERR також повідомили, що редакції не вдалося зв'язатися з організатором запланованих виступів — компанією EVENTOPLUS — щоб отримати її коментар щодо вимог українських організацій.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка вже не пускають до Латвії. Так, 17 липня 2026 року Міністерство закордонних справ Латвії офіційно повідомило, що міністерка закордонних справ Байба Браже внесла артистів до списку небажаних осіб — persona non grata. Заборону на в'їзд до Латвії встановили на невизначений термін.
- З 16 липня Латвія не пропускає на свою територію автомобілі, зареєстровані в Білорусі. Обмеження запровадили в межах санкцій ЄС, а за порушення нових правил автомобіль можуть конфіскувати.