Звезда сериалов Мирослава Филипович – о съемках в "Слуге народа", гонорарах и любви на расстоянии

В творческом портфолио украинской актрисы Мирославы Филипович – более 90 ролей в кино ("Слуга народа", "Запретный", "Сувенир из Одессы", "СидОренко&Сидоренко", "Клятва врача") и 80 на театральной сцене. В этом году актриса получила звание Заслуженной артистки Украины.

В эксклюзивном интервью Фокусу Мирослава Филипович впервые рассказала о сокращении гонораров актеров во время войны, неравенстве в работе с российскими актерами до 2022 года, съемках в Голливуде, любви на расстоянии и мечте о детях.

Мирослава, как изменились финансовые реалии украинских актеров после начала большой войны? Какими были ваши самый маленький и самый большой гонорары?

– Мои первые съемки в Киеве – это проекты вроде "Чужих ошибок", где платили по 400-600 гривен за смену. Я соглашалась, потому что была никому не известна, нуждалась в опыте и работе. Еще до переезда в столицу снималась в "Мухтаре": за два съемочных дня получила по $80 за смену – тогда это казалось невероятными деньгами. За "Слугу народа" платили примерно $200-250 в день, но это были совсем другие годы и другой курс.

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До полномасштабной войны моим гонораром за хорошую главную или линейную роль были $450-600 в день. После 2022 года кинопроизводство остановилось, а когда начало восстанавливаться – работы стало мало, и рынок просел. За то, что раньше стоило 15 тысяч гривен, стали предлагать 5-6 тысяч ($120-130). Это меньше, чем в Америке платят актерам-статистам! И это при том, что цены выросли, а мой опыт никуда не делся.

Мирослава Филипович сыграла более 90 ролей в кино Фото: Instagram

Больше всего меня возмутил случай в 2024-25 годах: за второстепенную роль в шести сменах мне предложили 3000 гривен за смену. И дело даже не в сумме, а в подходе. Некоторые кастинг-директора начали присылать самопробы с ультиматумом: "Ставка 3000 грн. Если не устраивает – можете даже не записываться".

Актеры оказались в очень уязвимом положении, и некоторые этим воспользовались. Мне известно, что сейчас некоторым профессионалам предлагают даже 1500 гривен за смену. Для сравнения: самая высокая известная мне ставка в Украине сегодня – около 40 тысяч гривен в день, но ее получает буквально один актер.

Свой самый большой гонорар я называть не буду. Гораздо красноречивее другое: пройти путь от 400 гривен до $600, чтобы, имея за плечами главные роли и многолетний опыт, снова получить предложение в 3000 гривен.

"Слуга народа", российские актеры и скандал с Потапом

Вы снимались в сериале "Слуга народа". Были ли какие-то закулисные конфликты во время съемок?

– Я играла дипломатку (посла Индии), у меня было два съемочных дня. Помню, добросовестно выучила текст на английском, прихожу на площадку, а режиссер говорит: "Хочу, чтобы она говорила на хинди. Или нужен переводчик". Я стояла и думала: замечательно, осталась мелочь – срочно выучить хинди (смеется). Конечно, нервничала, но сейчас вспоминаю с юмором. Была еще короткая постельная сцена с Евгением Кошовым – его герой спал с послами разных стран, так что моя героиня, можно сказать, просто поддерживала международные отношения.

А как насчет работы с российскими актерами? Чувствовалась ли с их стороны высокомерность?

– Сегодня эти истории уже совсем не кажутся смешными. На съемках "Пелены" я работала с Андреем Чадовым. В одной из сцен он забыл текст, съемка остановилась, и режиссер очень резко вышел из себя… на меня. Хотя я свой текст знала идеально. Позже режиссер признал, что был неправ, но выместил злость на мне, потому что Чадов был "звездой из РФ", и кричать на него было опасно для карьеры.

Еще один случай — Антон Батырев. На съемочной площадке была серьезная проблема с алкоголем. От него даже пытались прятать бутылки, но однажды он заперся в гримерке и вышел в таком состоянии, что практически не мог работать. Вместо того чтобы остановить съемки, режиссер просто перераспределил его реплики между другими актерами, и мы произносили его текст.

Мирослава сыграла множество ролей в популярных сериалах Фото: Instagram

Тогда это была целая система. У российских актеров были отдельные гримерные и особые условия, а украинский артист мог ждать съемок в общей комнате или в машине. Мы почему-то воспринимали это неравенство как нормальный порядок вещей. Война изменила это: мы наконец перестали считать нормой то, чем она никогда не была.

Сейчас в обществе активно обсуждается вопрос об ответственности артистов за неоднозначную позицию. В частности, речь идет о петиции о лишении Потапа звания Заслуженного артиста Украины. Каково ваше мнение?

– В свое время он получил это звание за профессиональные достижения – этого никто не отменит. Но мы живем в другой стране. Во время войны мне сложно принять такую позицию: "Я волен делать, что хочу, а вы там сами решайте". Свобода всегда подразумевает ответственность.

Судя по реакции самого Потапа на петицию, это звание для него не представляет особой ценности. Если человек так легко заявляет, что готов от него отказаться, а для общества это вопрос принципа, то, возможно, действительно стоит лишить его этого звания. Государственное звание – это не только награда за прошлое, это ответственность перед страной.

О Кузьме Скрябине

О том, как важно ценить свое. Недавно вышел фильм о Кузьме Скрябине "Страшно веселый". Согласны ли вы с мнением, что его по-настоящему начали ценить только после его смерти?

– Не совсем. Его любили и при жизни, у него была огромная аудитория. После смерти о нем просто стали больше говорить: пересматривать старые интервью, вслушиваться в его мысли. Оказалось, что во многих вещах он разбирался гораздо раньше других.

Не понимаю, почему мы ждем, пока человек умрет или ему исполнится 60–70 лет, чтобы присвоить звание или отметить его вклад. Если актер в 23 или 25 лет сыграл феноменальную роль – поддержите его сейчас! Это даст ему силы творить дальше. Я сама получила звание Заслуженной артистки не в 25 лет, поэтому хорошо знаю, чего стоит это ожидание. Людей нужно ценить при жизни, и желательно не в последние пять минут.

О Голливуде и встрече с Адамом Скоттом

Вы работали в США и даже снялись в проекте для Amazon Prime Video. Как туда попали?

– В Лос-Анджелесе я поняла: если ты настоящий профессионал, акцент не является препятствием. Имею опыт работы в международных кинопроектах: сыграла эпизодическую роль в фильме Friendly для Amazon Prime Video, где впервые работала на английском языке. Также работала в составе команды голливудского фильма Young Woman and the Sea в качестве stand-in costumer. Для меня это стало доказательством: всё возможно, даже после 40 лет.

Актриса работала в США Фото: Артем Гвоздков

Там же я побывала на закрытом показе нового сезона сериала Severance ("Разрыв"), где в качестве спикера выступал Майкл Китон, а среди гостей был Адам Скотт. Мы пообщались с Адамом о подготовке к роли. Он оказался чрезвычайно открытым. Большие звезды в Голливуде не испытывают потребности что-то кому-то доказывать.

Чему украинскому кинематографу стоит поучиться у Голливуда?

– Во-первых, времени на подготовку. В США перед одной сценой может быть несколько оплачиваемых репетиций. У нас за это время снимают полсерии. Во-вторых, уважение к личным границам. В Украине у меня бывали партнеры, которые позволяли себе незапланированный поцелуй или прикосновение, которого не было в сценарии. Это не творчество. В США каждое прикосновение или интимная сцена заранее обсуждаются с координатором. Мой совет молодым артистам: не молчите, если вам некомфортно. Ни одна роль не стоит нарушения ваших границ.

Театр на Липках, критика со стороны зрителей и своя книга

Вы уже более 15 лет работаете в Театре на Липках. Как коллеги отнеслись к вашему новому званию?

– О звании я узнала из комментариев в соцсетях. Огорчило меня только одно: меня так и не поздравили в родном театре, где я работаю 15 лет. Для меня это было странно. Но звание – это не статус, это признание моих 25 лет труда, 5 театров, около 100 ролей и сотен отказов на кастингах.

Филипович уже более 15 лет работает в Театре на Липках Фото: Instagram

Вы часто играете антагонисток. Не переносят ли зрители этот образ на вас в реальной жизни?

– Постоянно! После одного из проектов зрители в соцсетях желали мне заболеть ковидом – настолько они возненавидели героиню. Однако я не имею права осуждать своих персонажей, я должна найти их правду.

Какие личные страхи вам пришлось преодолеть за годы профессии?

Один из моих самых больших страхов много лет был связан с родимым пятном на глазу. В детстве меня из-за него дразнили, а в подростковом возрасте люди часто думали, что это просто размазанная тушь. Настоящая травма произошла уже в профессии. Когда меня утвердили на одну из первых крупных ролей в сериале, во время пробного грима пятно долго пытались замаскировать. Позже я узнала, что гримерша позвонила продюсерам и сказала, что у меня есть "дефект", который невозможно скрыть. К счастью, продюсеры меня поддержали, и роль осталась за мной. Но после этого меня попросили самостоятельно закрашивать пятно дома и приезжать на площадку уже готовой. Тогда я впервые по-настоящему испугалась, что из-за одной особенности внешности могу потерять профессию, которую люблю.

Мирослава Филиппович имеет родимое пятно на глазу Фото: Марина Дьяконенко

Был еще один страх – не оправдать ожиданий. Когда я поступила в театральный институт, мой художественный руководитель не очень верил, что из меня получится актриса. Поэтому у жизни, наверное, действительно есть чувство юмора: сейчас я единственная с нашего курса, кто имеет звание Заслуженной артистки Украины. С годами я поняла: больше всего я боялась не неудачи. Больше всего я боялась даже не попробовать. И сегодня это, пожалуй, мое главное жизненное кредо: лучше бояться и все равно идти вперед, чем однажды пожалеть, что так и не решилась.

Впервые о отношениях на расстоянии

В СМИ мало информации о вашем семейном положении. Что на самом деле происходит в вашей личной жизни?

– Я не скрываю свою личную жизнь, но и не выставляю ее напоказ. Не замужем, детей нет. Но точно не одинока – у меня есть любимый человек, и я счастлива. В то же время у нас сложные отношения: мы можем видеться раз в полгода. И я не буду рассказывать сказки о том, что любовь преодолевает все – расстояние очень усложняет жизнь.

У Мирославы есть любимый человек Фото: Марина Дьяконенко

Скажу откровенно: очень хочу ребенка. Это самый большой пробел в моей жизни. Я много работала, строила карьеру, но сейчас очень хочу стать мамой. Приведут ли мои нынешние отношения к созданию семьи? Не знаю. Можно сильно любить, но нужно честно спросить себя: мы движемся в одном направлении или просто любим на расстоянии? Я не могу ждать бесконечно. Мое сердце занято, но что будет дальше покажет время.

Куда вы собираетесь дальше?

– Сейчас я совмещаю актерскую деятельность с музыкой (моя песня "Слава Украине" набрала почти 5 млн просмотров, а доходы от монетизации мы передаем ВСУ). Также работаю над практическим руководством для молодых актеров. Хочу собрать там правила и лайфхаки, которых мне самой так не хватало в начале карьеры. Талант – это всего лишь 10%, все остальное – дисциплина, терпение и труд.

Напомним, ранее мы писали:

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов накануне премьеры своего фильма рассказал Фокусу, как получил благословение от семьи Владимира Ивасюка, о съемках с лауреатом "Оскара" Шоном Пенном, своей куме Ирине Билик и эпизодической роли в фильме Кати Осадчей.

Также мы рассказывали, где сейчас находится звезда нулевых Оксана Вояж.

Между тем в эксклюзивном интервью Фокусу Екатерина Бужинская вспомнила историю со своей победой в проекте "Народная звезда" и ситуацию, которая стала для нее важным уроком о доверии и человеческих ценностях.