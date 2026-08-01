Молчание Пугачевой, подлость Расторгуева и подготовка к похоронам: где сейчас звезда нулевых Оксана Вояж

Украинская певица, стилистка и владелица сети салонов красоты Оксана Вояж рассказала об изменениях своей жизни. В частности, длительную паузу в карьере, панические атаки, когда она простилась с жизнью, принципиальный отказ петь Януковичу и неприятные встречи с российскими звездами.

Оксана Вояж – лицо украинского шоу-бизнеса, основательница салона красоты и автор уникального конкурса красоты для блондинок "Мисс Блонд Украины". В разговоре с Фокусом артистка впервые настолько откровенно говорит о своем прошлом, страхах, вере и том, что помогло ей выдержать тяжелые удары судьбы.

Был ли момент, когда вы действительно поставили крест на карьере?

– Не думаю, что я когда-нибудь планировала навсегда поставить крест на карьере. Просто в жизни был трудный период, когда я действительно страдала от панических атак. Жила тогда, образно говоря, с "продырявленной аурой" – даже проходила ауродиагностику.

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Оксана Вояж рассказала о тяжелом периоде в жизни Фото: Instagram

Но даже в те времена, сидя дома за инструментом, я продолжала писать песни – тихонько напевала себе под нос, потому что боялась выходить на публику. Я знала, что выгляжу не лучше всего, что ноги могут подкоситься в любой момент и что приступ паники может начаться где угодно. Впрочем, всегда понимала: когда я это преодолею и с новыми силами вернусь на сцену.

Вы сказали, что думали о собственных похоронах. Почему?

– Был период, когда я страдала паническими атаками – внезапные нападения, когда ни с того ни с сего накрывала волна невыразимого страха. Врачи говорили, что это "фальшивые" приступы сердца, бояться нечего, но успокоиться было невозможно: сердце колотилось, тело трясло, тахикардия. Я жила с ощущением, что умираю, и даже сказала мужу, где меня похоронить – думала, что времени осталось совсем немного.

Слава Богу, все это позади. Я считаю, что смогла преодолеть это состояние и сейчас с новыми силами иду вперед. Тогда мне казалось, что это конец, а теперь я знаю – это было только начало. Меня не пугает, что мне не шестнадцать и не восемнадцать: я полон сил и энергии, и мне их хватит еще лет на тридцать точно.

О порчах и мистике

Случались ли в вашей жизни мистические истории, которые не можете объяснить?

– Да, был один странный случай. Мы поехали в Польшу и ночевали в старом доме – я спала вместе с двумя подругами, а мужчины – в другой комнате.

Среди ночи услышала странный звук, который нельзя было сравнить ни с одним земным звуком – не животное, не насекомое. Он усиливался и приближался, пока не загремел прямо в комнате, словно в микрофон. Меня трясло от страха, я разбудила подругу и спросила: "Что это?" Она спокойно ответила: "Это обычный домовой, сейчас я прочту "Отче наш", и он уйдет".

Вояж рассказала о привидениях в доме Фото: Instagram

Я еще не верила в Бога, но начала повторять за ней молитву. Звук постепенно стихал, а когда подруга произнесла последние слова молитвы, он исчез – мгновенно и полностью. Подруга только улыбнулась: "Видишь, я тебе говорила — обычный домовой".

Вы верите в порчу?

– Порча – это, по сути, влияние негативной энергии, и, мне кажется, ученые уже частично подтвердили существование подобных эзотерических процессов. Я не боюсь этого, но и отрицать не могу, потому что сама экспериментировала – делала ауродиагностику, изучала доказательства того, как молитва способна исцелять. И это не плацебо: человек, который находится за тысячи километров, может молиться о вас – и это помогает. Для такой энергии нет ни времени, ни пространства. Но есть и люди, способные направлять негативную энергию, и даже плохое мнение иногда может повлиять на человека.

Поэтому я считаю, что подобные вещи существуют, хотя бояться их не стоит – есть способы защиты. Самые мощные – три молитвы: "Отче наш", "Да воскреснет Бог" и 90-й псалом "Жив в помощи". Если чувствуете, что кто-то пытается забрать вашу энергию, достаточно мысленно читать эти молитвы – вокруг вас формируется купол из положительных вибраций, который трудно пробить.

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При этом существуют и по-настоящему темные ритуалы и заговоры, и я считаю это большим грехом – Вселенная устроена справедливо и "математически точно", и рано или поздно каждый получит по заслугам, даже если не в этой жизни. Когда спрашивают, где Бог и почему молчит, глядя на таких людей, как Путин, я убеждена: ответ будет – его род будет страдать до седьмого колена.

Впрочем, я не углубляюсь в эти вопросы – это дело тех, кто действительно занимается экстрасенсорикой и биоэнергетикой. Наша задача – просто не нарушать высшие законы и оставаться настоящими людьми.

Какую правду об украинском шоу-бизнесе 2000-х вы до сих пор никому не рассказывали?

– Особых секретов о шоу-бизнесе 2000-х у меня нет – тогда он был таким же грязным, как и сейчас: те же сплетни, та самая нечестная конкуренция. У меня никогда не было врагов или людей, с которыми я находилась в открытом конфликте, поэтому и стесняться рассказывать мне нечего.

Оксана верит о влиянии потустороннего мира Фото: Instagram

Изменились разве что технологии – появились искусственный интеллект, соцсети, тогда такого не было, все происходило скромнее. Но суть людей не меняется: если человек порядочный, он остается таким всегда, а если был "с гнилью" тогда, вряд ли станет лучше сейчас.

Предлагали ли вам стать чьей-то любовницей в обмен на карьеру?

– Прямых предложений никогда не было – никто открыто не говорил: "Будешь моей любовницей и станешь звездой". Но намеки встречались. Было несколько ситуаций, когда в моей жизни появлялся человек, готовый вкладывать в меня значительные деньги, но постепенно начиналось пугающее давление.

Я 24/7 рядом со своим мужем, который сейчас еще и мой продюсер, поэтому мне этот вопрос вообще не обсуждается. В моей семье настоящий культ семьи: родители прожили вместе всю жизнь, и если бы не трагическая гибель отца, они до сих пор были бы вместе. Так же и в семье мужчины. Поэтому любые намеки в мой адрес вызывают у меня только удивление.

Оксана сталкивалась с невероятным давлением Фото: Instagram

Если бы пришлось выбирать между карьерой, звездной жизнью в первом эшелоне шоу-бизнеса и стабильной надежной семьей – я бы выбрала семью. Это и есть самый важный пример для детей и внуков: какая должна быть настоящая, надежная семья.

О русских звездах

Кто из русских звезд был самым неприятным человеком, с которым приходилось работать?

– Особенно неприятный случай произошел с Николаем Расторгуевым – мы выступали на одном корпоративном мероприятии для состоятельных людей, вел его Александр Пикалов из "95 квартала". Организаторы попросили меня уступить очередь, потому что Расторгуев спешил, я согласилась. Позже мы случайно столкнулись на лестнице – вместо прощения он окинул меня оценивающим взглядом и бросил свысока: "Ого-о…". Я ответила: "Не "ого", а "извиняюсь". И спасибо, что уступили мне место", на что он лишь улыбнулся: "Нет, это "ого"" – и ушел. Мне было очень досадно: он все же мужчина мог просто поблагодарить.

Оксана критично отзывается о некоторых российских коллегах Фото: Instagram

Еще одна неприятная история – с Лолитой Милявской во время репетиции проекта "100% любви" Аркадия Окупника, где она была режиссером-постановщицей и ведущей. Она нецензурно ругалась без остановки, и я подошла попросить сдержаться. Она посмеялась, несколько минут помолчала и продолжила. Сегодня я пытаюсь окружать себя людьми с нормальной культурой речи, и в моем кругу ругающихся почти нет – это действительно зависимость, которую большинство моих друзей преодолели.

Был неприятный эпизод и с Сергеем Зверевым на одном из показов – он кичился пренебрежительными, грубыми высказываниями об украинцах. Я не вмешивалась, просто сделала для себя выводы.

Об Алле Пугачевой

Вам не кажется, что Пугачева слишком поздно высказалась против войны? Если бы не Галкин, возможно, молчала бы до сих пор.

– Я вообще стараюсь не осуждать артистов, которые не решаются открыто говорить о войне, – они понимают, что нам это не поможет, а себе они могут навредить. Мы все знаем, что такое Россия: по сути, это тюрьма, и тех, кто в ней живет, это устраивает. У меня есть стихотворение "Зеки" именно об этом — "нет на свете большего ига, чем повиноваться глупому кукловоду". Многие артисты молчат не потому, что они плохие люди, а потому что у них дети, семьи, построенный бизнес – и если они заговорят, то рискуют потерять все, а то и оказаться за решеткой. Нам они помочь не смогут, поэтому я стараюсь никого не судить. У нас, извините, и своих "орков" хватает – важнее разбираться с живущими здесь.

Кстати, моя песня "Не со мной" – кавер-версия на Più che puoi Шер и Эроса Рамазотти – звучала на радио "Алла", где, по моей информации, все песни лично отбирала сама Алла Пугачева. Наш с Валерием Горловым вариант ей тогда очень понравился, и я за это благодарна.

Алла Пугачева для меня – это целая эпоха, голос, на котором выросло поколение. Женщина-гений, женщина-харизма, талантливый режиссер, композитор и исполнительница в одном лице. Она могла бы спокойно оставаться в России, пользоваться всеми благами, которые там имела, и просто молчать, как многие другие, но в конце концов избрала другой путь.

Вы отказались петь за Януковича. Но Таисия Повалий, Ани Лорак, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Кузьма Скрябин и другие уходили на компромисс. Вы их осуждаете за это?

– Мой отказ выступать за Януковича – это действительно была принципиальная позиция. Мне просто не хотелось участвовать в этом, потому что считала, что для нации это позор и такого президента мы иметь не можем. Я была на Оранжевой революции и не могла позволить себе пойти петь даже за тройной гонорар, который мне тогда предлагали.

Но я не осуждаю артистов, поддерживающих те или иные политические движения. У каждого своя семья, своя судьба, людям нужно строить жизнь, помогать близким. Это просто работа артиста – так же, как хлеб в магазине продают всем и плохим людям, и хорошим. Артисту платят деньги за творчество, и он вправе зарабатывать.

Оксана Вояж отказалась выступать для Виктора Януковича Фото: Instagram

Правильно ли я тогда поступила – честно, не знаю. Меня заставлял продюсер компании "Джерси", я плакала, но уперлась: не уйду. Позже думала: кому нужны мои принципы, если власть имущие миллиардами распоряжаются, а я оторвала копейки от семьи? Но каждый решает сам, и я не имею права никого судить.

Если бы сейчас встретили Януковича, что сказали бы ему?

– Пожалуй, с циничной иронией сказала бы: "Дорогой Виктор Федорович! Ваша политическая жизнь – это готовый сценарий для юмористического фильма ужасов".

О браке

Что помогло вашему браку прожить десятки лет? Были измены?

– Мы с мужем вместе уже много лет – я еще была школьницей, когда он, старше меня, начал провожать меня из школы. Так и живем вместе всю жизнь. Любовь и любовь – это труд и терпение, две главные составляющие. Сейчас многие разводятся по пустякам и от этого страдают дети.

Мы научились уступать друг другу. Не скажу, что у кого-то из нас "медовый" характер – характеры у обоих непростые. Когда меня спрашивают, хотелось ли уйти от мужчины, отвечаю честно: "Убить хотелось, а уйти — никогда". Серьезных причин развестись у меня нет: на измене я его не ловила, потому что мы столько времени проводим вместе, что просто некогда изменять. Он не пьет, не курит, никогда не поднимал на меня руку и не назвал грубым словом – так же, как и я его.

Бывали конфликты вокруг проектов – например, мужчина был категорически против моего конкурса красоты "Мисс Блонд Украины", единственного в мире соревнования для блондинок, идею которого я сама придумала. Проект масштабный и трудный: поиск спонсоров, участницы, аренда помещений, шоу-программа. Каждый раз после подготовки он говорил: "Все, это в последний раз, никаких больше блондинок!". Но понемногу я его убеждала, и в конце концов он всегда подключался и брал на себя всю техническую часть – свет, экраны, спонсорские пакеты, а на завершающем этапе нагрузка на него была даже больше меня.

Поэтому наш секрет – терпение, терпение и еще раз терпение. Мы очень близки по духу люди, хоть и разные по темпераменту, и, возможно, именно эти противоположности позволяют нам оставаться вместе уже столько лет.

На бис

Почему вы больше всего жалеете в своей карьере?

– Могу откровенно сказать – вообще ни о чем не жалею. Даже период тяжелой болезни, когда я теряла сознание на сцене, и панические атаки – все это был ценный опыт, за который я до сих пор благодарна Вселенной. Благодаря ему я столько всего узнала и проработала, что сегодня могу консультировать других, как справиться с паническими атаками.

То, что я потеряла несколько лет, значит, так решила Вселенная, и, возможно, это уберегло меня от чего-то хуже: аварии, потери семьи или другой беды, как это случается с артистами на вершине славы. Я не имею права судить Божьи планы, поэтому благодарна за каждый момент жизни и в самом деле ни о чем не жалею.

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