Известная певица 2000-х вернулась из США в Украину: что с ней сейчас (фото)

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, прожившая несколько лет в США, вновь обосновалась в Киеве. Артистка рассказала, что начинает новый творческий этап — съемки клипов, премьеры и подготовку к концертам на родине.

В последнее время имя Ассии Ахат нечасто появлялось в украинских СМИ — певица сосредоточилась на работе за рубежом. По словам артистки, всё время полномасштабной войны она посвятила музыке. Также она участвовала в благотворительных концертах в поддержку Украины.

При этом она не теряла связи с родным домом — несмотря на то, что жила за океаном, она несколько раз приезжала в Киев.

Путь Асии Ахат

Асия Ахат родилась в Киеве. После окончания Киевского музыкального училища им. Глиера она поступила в Национальную музыкальную академию Украины, а впоследствии проходила стажировку в Музыкальной академии Ниццы (Франция).

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Асия Ахат в Киеве Фото: Instagram

Еще до начала карьеры в шоу-бизнесе артистка работала солисткой Национальной филармонии Украины. Она — лауреат международных музыкальных конкурсов во Франции и Италии.

Асия Ахат получила музыкальное образование Фото: Instagram

Асия Ахат обрела широкую популярность в конце 1990-х годов после выхода дебютного сольного альбома "Homo Novus". Впоследствии она начала сочетать академическое исполнение с современной поп-музыкой, создав собственный стиль, в котором сочетаются классическая скрипка, поп, симфоническое звучание и элементы электронной музыки.

Асия Ахат приобрела широкую популярность в конце 1990-х Фото: Instagram

За годы творческой деятельности она выпустила более десяти студийных альбомов. Среди самых известных композиций — If Only Tonight, Fiesta in San Juan, Disco, You Will Miss Me, а в 2026 году артистка представила песни на украинском языке "Алло", "Что такое любовь для тебя" и "Во всём виновата…".

Карьера в США

В 2010-х годах Асия Ахат активно развивала международную карьеру. Музыкантка сотрудничала с американскими продюсерами, записывала англоязычные альбомы и гастролировала в США. В 2016 году Асии Ахат присвоили звание Заслуженной артистки Украины.

За годы творческой деятельности она выпустила более десяти студийных альбомов Фото: Instagram

Асия замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко. Супруги воспитали двух сыновей — Данила и Филиппа. Об своей личной жизни артистка рассказывает редко.

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