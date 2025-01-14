59-летняя Ассия Ахат похвасталась идеальной фигурой в стильном топе

59-летняя украинская певица и скрипачка Ассия Ахат похвасталась своей безупречной фигурой, опубликовав фото в Instagram, где она позирует в стильном топе возле своего Mercedes-Benz GLE.

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59-летняя украинская певица и скрипачка Ассия Ахат поделилась снимками в топе, продемонстрировав идеальные формы и покорив своих поклонников. Звезда опубликовала фото в Instagram, где позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GLE, выглядя роскошно в черном костюме, который подчеркивал ее стройную фигуру и пышный бюст.

Певица подписала снимки: "Особые моменты каждого дня".

Фанаты не замедлили с комплиментами, выражая восхищение ее видом. Многие из них отметили, что она выглядит намного моложе своего возраста.

Заметим, ранее Ассия Ахат поделилась своим секретом стройности: регулярные детокс-курсы, сбалансированное питание и тренировки. Она считает, что важно регулярно отдыхать от привычного окружения, чтобы соблюдать диету. Кроме этого, певица предпочитает двухразовое питание, что, по ее мнению, идеально подходит для поддержания формы.

В настоящее время Ассия Ахат проживает в Америке, пишет новые композиции и участвует в жюри престижной музыкальной премии "Грэмми".

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