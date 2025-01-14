59-річна Ассія Ахат похизувалася ідеальною фігурою в стильному топі

59-річна українська співачка та скрипалька Ассія Ахат похизувалася своєю бездоганною фігурою, опублікувавши фото в Instagram, де вона позує у стильному топі біля свого Mercedes-Benz GLE.

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59-річна українська співачка та скрипалька Ассія Ахат поділилася знімками у топі, продемонструвавши ідеальні форми та підкоривши своїх шанувальників. Зірка опублікувала фото в Instagram, де позує біля свого автомобіля Mercedes-Benz GLE, виглядаючи розкішно в чорному костюмі, що підкреслював її струнку фігуру та пишний бюст.

Співачка підписала знімки: "Особливі моменти кожного дня".

Фанати не забарилися з компліментами, висловлюючи захоплення її виглядом. Багато з них зазначили, що вона виглядає набагато молодше свого віку.

Зауважимо, раніше Ассія Ахат поділилася своїм секретом стрункості: регулярні детокс-курси, збалансоване харчування та тренування. Вона вважає, що важливо регулярно відпочивати від звичного оточення, щоб дотримуватися дієти. Окрім цього, співачка віддає перевагу дворазовому харчуванню, що, на її думку, ідеально підходить для підтримки форми.

В цей момент Ассія Ахат проживає в Америці, пише нові композиції та бере участь у журі престижної музичної премії "Греммі".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко поділилася фотографіями з відпочинку в Дубаї з донькою.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про співачку FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.