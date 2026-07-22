"Экранная возлюбленная" Адриано Челентано собирается получить российский паспорт

71-летняя итальянская актриса и партнерша по экрану Адриано Челентано Орнелла Мути собирается стать гражданкой РФ.

Об этом сообщила её дочь, итальянская певица Найке Ривелли. По сообщениям российских СМИ, они якобы хотят вместе получить красные паспорта.

Орнелла Мути хочет получить паспорт РФ

Ривелли говорит, что они с мамой подают заявление на получение российского гражданства, "чтобы чувствовать себя по-настоящему как дома".

"У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своих родных и друзей", — отметила дочь актрисы.

Певица даже рассказала, что они подумывают о покупке дома в Москве или Петербурге, чтобы привезти в РФ других членов семьи.

Орнелла Мути Фото: Instagram

Ривелли добавила, что они с Мути не сталкивались с критикой из-за частых поездок в РФ и планов получить российские паспорта.

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Ранее ходили слухи, что звезда фильма "Укрощение строптивого" хочет получить российское гражданство и уже владеет недвижимостью в России.

Орнелла Мути с дочерью Фото: Instagram

Кто такая Орнелла Мути

Орнелла Мути — итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Укрощение строптивого" и "Жизнь прекрасна". Она довольно часто бывает в России. Однажды даже получила несколько месяцев тюрьмы за то, что в 2010 году вместо участия в одном из спектаклей в итальянском театре пришла на благотворительный вечер в Петербурге с участием Путина. Спектакль отменили, а театр подал на итальянку в суд. Суд в городе Порденоне признал Мути виновной. Ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 600 евро. Чтобы избежать реального тюремного заключения по итальянским законам, звезда должна была выплатить театру компенсацию в размере $30 000.

В 1960–70-х годах Челентано приписывали романы с партнёршами по фильмам, в частности с Орнеллой Мути (их дуэт в фильме "Укрощение своенравного" породил легенды). Впрочем, официально это так и не подтвердилось, хотя сам актёр свои измены признавал.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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