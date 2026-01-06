Адриано Челентано — 88. Что известно о женщинах главного красавца Италии и как он изменился (фото)

Итальянский актер и певец Адриано Челентано 6 января отмечает 88-й день рождения. Он уверенно вошел в историю кино и музыки.

Его называют одним из главных красавцев Италии не только из-за харизмы, но и из-за репутации сердцееда. Фокус по этому случаю вспоминает, что известно о личной жизни Адриано.

Женщины в жизни Челентано

Актриса Клаудия Мори стала главной любовью всей его жизни. Они познакомились в 1963 году на съемках фильма "Какой-то странный тип". Впоследствии Клаудия говорила, что "ничего более интересного от Челентано она в своей жизни не встречала". Бракосочетание состоялось 10 июля 1964 года — Адриано и Клаудия обвенчались в церкви Святого Франциска в городе Гроссето в три часа ночи, чтобы не привлечь внимание папарацци.

У супругов трое детей: Розита, Джакомо, Розалинда.

Мори стала не только женой, но и продюсером и менеджером Челентано.

Адриано Челентано и Клаудия Мори Фото: Википедия

Романы и слухи

В 1960-70-х Адриано приписывали отношения с партнершами по фильмам, в частности с Орнеллой Мути (их дуэт в "Укрощении строптивого" породил легенды).

Сам Челентано говорил, что был неверным, но подчеркивал: семья для него всегда оставалась самой важной.

Также у Адриано была девушка — Милена Канту, дочь архитектора и художника Альберто Канту, с которой именинник познакомился в 1958 году, тогда она работала продавщицей парфюмерии. Впоследствии Милена благодаря Челентано тоже стала певицей. Адриано скрывал свою женитьбу от Милены даже накануне своей свадьбы, девушка узнала об этом через некоторое время из газет.

Милена Канту Фото: Википедия

Как изменился Адриано Челентано

В расцвете своей карьеры актер был стройным, подвижным, с фирменной "пружинной" пластикой. Сейчас же он демонстрирует поседевшие волосы, бороду и сдержанную одежду.

Сам актер и певец последние годы очень редко появляется на публике, держа свою жизнь подальше от внимания папарацци.

Адриано Челентано Фото: Instagram

Адриано Челентано Фото: Instagram

Адриано Челентано в 2025 году Фото: Facebook

