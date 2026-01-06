Адріано Челентано — 88. Що відомо про жінок головного красеня Італії та як він змінився (фото)

Італійський актор та співак Адріано Челентано 6 січня відзначає 88-й день народження. Він впевнено увійшов в історію кіно та музики.

Його називають одним з головних красенів Італії не лише через харизму, а й через репутацію серцеїда. Фокус з цієї нагоди пригадує, що відомо про особисте життя Адріано.

Жінки в житті Челентано

Акторка Клаудія Морі стала головним коханням всього його життя. Вони познайомилися 1963 року на зйомках фільму "Якийсь дивний тип". Згодом Клаудія казала, що "нічого цікавішого від Челентано вона у своєму житті не зустрічала". Одруження відбулося 10 липня 1964 року — Адріано і Клаудія повінчалися в церкві Святого Франциска в місті Гроссето о третій годині ночі, щоб не привернути увагу папараці.

У подружжя троє дітей: Розіта, Джакомо, Розалінда.

Відео дня

Морі стала не лише дружиною, а й продюсеркою та менеджеркою Челентано.

Адріано Челентано та Клаудія Морі Фото: Вікіпедія

Романи та чутки

У 1960–70-х Адріано приписували стосунки з партнерками по фільмах, зокрема з Орнеллою Муті (їхній дует у "Приборканні норовливого" породив легенди).

Сам Челентано казав, що був невірним, але наголошував: сім’я для нього завжди залишалася найважливішою.

Також в Адріано була дівчина — Мілена Канту, дочка архітектора і художника Альберто Канту, з якою іменинник познайомився 1958 року, тоді вона працювала продавчинею парфумерії. Згодом Мілена завдяки Челентано теж стала співачкою. Адріано приховував своє одруження від Мілени навіть напередодні свого весілля, дівчина дізналася про це через певний час з газет.

Мілена Канту Фото: Вікіпедія

Як змінився Адріано Челентано

У розквіті своєї карʼєри актор був струнким, рухливим, із фірмовою "пружинною" пластикою. Наразі ж він демонструє посивіле волосся, бороду та стриманий одяг.

Сам актор та співак останні роки дуже рідко зʼявляється на публіці, тримаючи своє життя подалі від уваги папараці.

Адріано Челентано Фото: Instagram

Адріано Челентано Фото: Instagram

Адріано Челентано у 2025 році Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

27 грудня — день народження Жерара Депардьє, однієї з найвідоміших і водночас найсуперечливіших постатей європейського кіно.

30 листопада був день народження Назарія Яремчука, одного з найвідоміших українських співаків, легенди естради та соліста ВІА "Смерічка".

Крім того, український співак Меловін заявив, що завершить кар'єру у 2027 році.