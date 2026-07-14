Гюррем из сериала "Великолепный век" призналась в любви к Москве и русскому языку (фото)

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, покорившая сердца миллионов украинцев благодаря роли Гюррем-султан, публично призналась в любви к России и её столице. Во время интервью российскому блогеру звезда пыталась говорить на русском языке и выразила свое восхищение РФ, полностью игнорируя продолжающуюся войну против Украины.

Актриса начала завоевывать симпатии российской аудитории с первых секунд разговора с фэшн-блогером Алеком Надиряном на платформе VK.Видео. Получив подарок с вещами из РФ, Узерли на русском языке поприветствовала ведущего и восторженно воскликнула: "Москва такая прекрасная, я её обожаю".

Мерьем Узерли во время беседы с российским блогером Фото: скриншот

Впоследствии она попыталась прочитать кириллицей надпись на упаковке с конфетами. Поскольку самостоятельно это сделать звезде не удалось, она оправдалась, сказав, что изучала язык ещё в школе и сейчас помнит только алфавит.

"Я уже почти всё забыла. Мне очень жаль, потому что я люблю русский язык, Москву и Россию. Я могу читать по-русски, но, к сожалению, ничего не понимаю", — пожаловалась актриса.

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Позиция Мерьем Узерли

Этот инцидент стал логическим продолжением позиции Узерли, которая с самого начала полномасштабного вторжения избрала тактику молчания о геноциде украинцев и активно удаляла из комментариев в своих соцсетях неудобные вопросы.

Зато её связи с РФ только укреплялись на протяжении всего этого времени. Уже в марте 2022 года она снялась для обложки российского глянцевого журнала HELLO!, а впоследствии неоднократно появлялась на светских мероприятиях в платьях от российских дизайнеров.

Очередной скандал разразился в начале 2024 года, когда актриса устроила для своей дочери Лили тематический день рождения в стиле пропагандистского мультфильма "Маша и Медведь", нарядившись вместе с дочерью в традиционные розовые сарафаны и платки.

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