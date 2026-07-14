Гюррем із "Величного століття" зізналась в любові до Москви і російської мови (фото)

Відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка здобула серця мільйонів українців завдяки ролі Гюррем Султан, публічно зізналася в любові до Росії та її столиці. Під час інтерв'ю російському блогеру зірка намагалася розмовляти російською мовою та висловила своє захоплення РФ, повністю ігноруючи триваючу війну проти України.

Задобрювати російську аудиторію акторка почала з перших секунд розмови з фешн-блогером Алеком Надіряном на платформі VK.Видео. Отримавши презент із речами з РФ, Узерлі російською привітала ведучого та захоплено вигукнула: "Москва така прекрасна, я її обожнюю".

Мер'єм Узерлі під час розмови з російським блогером Фото: скриншот

Згодом вона спробувала прочитати кирилицею напис на пакунку з цукерками. Оскільки зробити це самостійно зірці не вдалося, вона виправдалася, що вчила мову ще в школі й зараз пам'ятає лише алфавіт.

"Я вже майже все забула. Мені дуже прикро, бо я люблю російську мову і Москву, і Росію. Я можу читати російською, але, на жаль, нічого не розумію", — побідкалася акторка.

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Позиція Мер'єм Узерлі

Цей інцидент став логічним продовженням позиції Узерлі, яка від початку повномасштабного вторгнення обрала тактику мовчання про геноцид українців та активно чистила коментарі у своїх соцмережах від незручних запитань.

Натомість її зв'язки з РФ лише міцнішали протягом усього часу. Уже в березні 2022 року вона знялася для обкладинки російського глянцю HELLO!, а згодом неодноразово з'являлася на світських заходах у сукнях від російських дизайнерів.

Черговий скандал спалахнув на початку 2024 року, коли акторка влаштувала для своєї доньки Лілі тематичний день народження в стилі пропагандистського мультфільму "Маша та Ведмідь", вбравшись разом із дитиною у традиційні рожеві сарафани та хустки.

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