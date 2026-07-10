Серкан Болат у російському кіно: нова головна роль Керема Бюрсіна обурила українців (фото)

Турецький актор Керем Бюрсін, який здобув величезну популярність в Україні завдяки ролі Серкана Болата, зіграє головну роль у новому російському кінопроєкті. Знаменитість, яка і раніше демонструвала лояльність до Росії, зніметься в мелодрамі "Любов поза графіком".

За інформацією російських ЗМІ, виробництвом стрічки повністю займаються компанії з РФ. Зйомки заплановані на жовтень 2026 року, а прем'єра має відбутися в лютому 2027 року. Сюжет картини наразі тримається в секреті, проте автори анонсують класичну історію про кохання, що буде сильнішим за будь-які обставини.

Керем Бюрсін у ролі Серкана Болата Фото: кадр з фільму

Керем Бюрсін і Росія

Це далеко не перша співпраця турецької зірки з РФ, адже Бюрсін уже кілька років поспіль активно заграє з російською аудиторією. Наприклад, у 2025 році актор зіграв головну роль у стрічці "Холоп: Величне століття", яка стала турецьким ремейком однойменної російської комедії. Фільм офіційно вийшов у прокат в РФ і зібрав там понад 680 тисяч доларів. Під час промо-кампанії Бюрсін активно давав інтерв'ю місцевим медіа, де називав російську аудиторію феноменальною та відверто зізнавався в бажанні працювати в Росії.

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"Звісно, я хотів би працювати на міжнародній арені… Працювати у російському проєкті? Чому б і ні! Це було б дуже цікаво", — заявляв актор.

Любов до РФ

Симпатія Бюрсіна до Росії має глибоке коріння, адже ще у 2018 році він відвідував Москву як амбасадор одного зі спонсорів Чемпіонату світу з футболу. Тоді він активно спілкувався з місцевими фанатками, намагався говорити російською та на прощання пообіцяв повернутися.

Головна іронія ситуації полягає в тому, що саме українські глядачі свого часу забезпечили серіалу "Постукай у мої двері" шалені рейтинги, роками утримуючи історію кохання Еди та Серкана в топах вітчизняних платформ. Проте сам актор, схоже, без вагань вирішив конвертувати свою популярність у російські рублі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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