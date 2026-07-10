Серкан Болат в российском кино: новая главная роль Керема Бюрсина возмутила украинцев (фото)

Турецкий актёр Керем Бюрсин, который приобрел огромную популярность в Украине благодаря роли Серкана Болата, сыграет главную роль в новом российском кинопроекте. Знаменитость, которая и раньше демонстрировала лояльность к России, снимется в мелодраме "Любовь вне графика".

По информации российских СМИ, производством фильма полностью занимаются компании из РФ. Съемки запланированы на октябрь 2026 года, а премьера должна состояться в феврале 2027 года. Сюжет картины пока держится в секрете, однако авторы анонсируют классическую историю о любви, которая окажется сильнее любых обстоятельств.

Керем Бюрсин в роли Серкана Болата Фото: кадр з фільму

Керем Бюрсин и Россия

Это далеко не первое сотрудничество турецкой звезды с Россией, ведь Бюрсин уже несколько лет подряд активно завоевывает российскую аудиторию. Например, в 2025 году актер сыграл главную роль в фильме "Холоп: Величественное столетие", который стал турецким ремейком одноименной российской комедии. Фильм официально вышел в прокат в РФ и собрал там более 680 тысяч долларов. Во время промо-кампании Бюрсин активно давал интервью местным СМИ, где называл российскую аудиторию феноменальной и откровенно признавался в желании работать в России.

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"Конечно, я хотел бы работать на международной арене… Работать в российском проекте? Почему бы и нет! Это было бы очень интересно", — заявил актёр.

Любовь к РФ

Симпатия Бюрсина к России имеет глубокие корни, ведь ещё в 2018 году он посещал Москву в качестве посла одного из спонсоров Чемпионата мира по футболу. Тогда он активно общался с местными поклонницами, пытался говорить по-русски и на прощание пообещал вернуться.

Главная ирония ситуации заключается в том, что именно украинские зрители в свое время обеспечили сериалу "Постучи в мою дверь" заоблачные рейтинги, годами удерживая историю любви Эды и Серкана в топах отечественных платформ. Однако сам актер, похоже, без колебаний решил конвертировать свою популярность в российские рубли.

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