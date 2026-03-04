Зірка "Величного століття" гастролює Росією та показався на Красній площі (фото)

Бурак Озчивіт, турецький актор, відомий у багатьох країнах світу завдяки ролі османського воїна Малкочоглу Балі бея в популярному історичному серіалі "Величне століття. Роксолана", відвідав Москву та виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".

Він опублікував світлину з країни-терористки в Instagram. Ба більше, Бурак поїде в тур й іншими російськими містами.

Бурак Озчивіт засвітився в Москві

Зірка турецьких серіалів сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного на Красній площі у Москві. Поруч з ним позував інший турецький актор — Чагрі Шенсой.

Озчивіт виступав 2 березня у столиці РФ турецькою мовою, але для росіян були субтитри.

Гастролі по РФ заплановані на березень цього року. Актор планує показати виставу "Найкрасивіша дівчина Стамбула" в інших містах Росії, включаючи Санкт-Петербург (24 березня) та Казань (4 березня).

Бурак також зустрівся з московськими фанатами.

Бурак Озчивіт та Чагрі Шенсой Фото: Instagram

Зазначимо, що актор прямо не засудив російську агресію проти України. Під час великої війни Озчивіт неодноразово відвідував Росію. А в серпні 2024 року турок брав участь у зйомках у російському фільмі "Йолки-11".

