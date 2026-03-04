Звезда "Великолепного века" гастролирует по России и показался на Красной площади (фото)

Бурак Озчивит, турецкий актер, известный во многих странах мира благодаря роли османского воина Малкочоглу Бали бея в популярном историческом сериале "Великолепный век. Роксолана", посетил Москву и выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".

Он опубликовал фотографию из страны-террористки в Instagram. Более того, Бурак поедет в тур и по другим российским городам.

Бурак Озчивит засветился в Москве

Звезда турецких сериалов сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Рядом с ним позировал другой турецкий актер — Чагри Шенсой.

Озчивит выступал 2 марта в столице РФ на турецком языке, но для россиян были субтитры.

Гастроли по РФ запланированы на март этого года. Актер планирует показать спектакль "Самая красивая девушка Стамбула" в других городах России, включая Санкт-Петербург (24 марта) и Казань (4 марта).

Бурак также встретился с московскими фанатами.

Бурак Озчивит и Чагри Шенсой Фото: Instagram

Отметим, что актер прямо не осудил российскую агрессию против Украины. Во время большой войны Озчивит неоднократно посещал Россию. А в августе 2024 года турок участвовал в съемках в российском фильме "Елки-11".

Бурак Озчивит, известный по ролям в телесериалах "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" и "Основание: Осман", во второй раз стал отцом в 2023 году.

