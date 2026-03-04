Звезда "Великолепного века" гастролирует по России и показался на Красной площади (фото)
Бурак Озчивит, турецкий актер, известный во многих странах мира благодаря роли османского воина Малкочоглу Бали бея в популярном историческом сериале "Великолепный век. Роксолана", посетил Москву и выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".
Он опубликовал фотографию из страны-террористки в Instagram. Более того, Бурак поедет в тур и по другим российским городам.
Бурак Озчивит засветился в Москве
Звезда турецких сериалов сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Рядом с ним позировал другой турецкий актер — Чагри Шенсой.
Озчивит выступал 2 марта в столице РФ на турецком языке, но для россиян были субтитры.
Гастроли по РФ запланированы на март этого года. Актер планирует показать спектакль "Самая красивая девушка Стамбула" в других городах России, включая Санкт-Петербург (24 марта) и Казань (4 марта).
Бурак также встретился с московскими фанатами.
Отметим, что актер прямо не осудил российскую агрессию против Украины. Во время большой войны Озчивит неоднократно посещал Россию. А в августе 2024 года турок участвовал в съемках в российском фильме "Елки-11".
