"Екранна кохана" Адріано Челентано збирається отримати російський паспорт

71-річна італійська акторка та колега по екрану Адріано Челентано Орнелла Муті збирається стати громадянкою РФ.

Про це повідомила її дочка, італійська співачка Найке Рівеллі. Вони начебто разом хочуть отримати червоні паспорти, пишуть росЗМІ.

Орнелла Муті хоче отримати паспорт РФ

Рівеллі каже, що вони з мамою подають заяву на російське громадянство, "щоб відчувати себе по-справжньому вдома".

"У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, своїх сім'ї та друзів", — зазначила дочка акторки.

Співачка навіть розкрила, що вони думають про покупку будинку в Москві чи Петербурзі, щоб привезти до РФ інших членів сім'ї.

Орнелла Муті Фото: Instagram

Рівеллі додала, що вони з Муті не стикалися з критикою через часті поїздки до РФ та плани отримати її паспорти.

Раніше ходили чутки, що зірка фільму "Приборкання норовливого" хоче отримати російське громадянство і вже має нерухомість у Росії.

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Орнелла Муті з дочкою Фото: Instagram

Хто така Орнелла Муті

Орнелла Муті — італійська акторка, найбільш відома за ролями у фільмах "Приборкання норовливого" та "Життя прекрасне". Вона доволі часто відвідує Росію. Одного разу навіть отримала кілька місяців в'язниці через те, що у 2010 році замість участі в одній з вистав в італійському театрі прийшла на благодійний вечір у Петербурзі за участю Путіна. Виставу скасували, а театр подав на італійку до суду. Суд у місті Порденоне визнав Муті винною. Її засудили до 6 місяців ув'язнення та штрафу у розмірі 600 євро. Щоб уникнути реального ув'язнення за італійськими законами, зірка мала виплатити театру компенсацію у розмірі $30 000.

У 1960–70-х Челентано приписували стосунки з партнерками по фільмах, зокрема з Орнеллою Муті (їхній дует у "Приборканні норовливого" породив легенди). Втім, офіційно це так і не підтвердилося, хоча сам актор свої зради визнавав.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Тим часом співачку Шакіру обговорює весь інтернет після виступу на Чемпіонаті світу-2026.