"Оказался в критическом состоянии": Руслана рассказала о последних днях жизни Александра Гарбарчука

Певица Руслана рассказала подробности о болезни и смерти Александра Гарбарчука — хореографа, с которым она много лет сотрудничала в своём творческом коллективе.

По словам артистки, Александру стало хуже примерно месяц назад, хотя о болезни он узнал ещё пять лет назад. Подробнее об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу.

Руслана говорит, что Гарбарчук никогда не обращался за помощью самостоятельно — даже тогда, когда это было крайне необходимо.

"Мне, как и другим, приходилось буквально вытягивать из него нужную информацию. В самые критические моменты мы действовали, не дожидаясь, пока он о чём-то попросит", — отметила артистка.

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Александр Гарбарчук с Русланой Фото: Facebook

Она добавила, что подобной скромности и благородства не встречала больше ни у кого. Из-за этого она не сразу узнала, что примерно месяц назад Александр попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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"Меня это очень огорчило. Конечно, я сразу же откликнулась", — рассказала певица.

Остались жена и дочери

После смерти хореографа остались жена Надежда и две дочери от разных браков.

Старшая дочь, Злата, появилась на свет практически сразу после победы Русланы на Евровидении — по словам певицы, девочка словно впитала в себя энергетику того момента. Сейчас Злата готовит к печати свой роман "Кебета", написанный в жанре мифологического фэнтези.

Александр Гарбарчук боролся с раком желудка Фото: Instagram

Младшая дочь, восьмилетняя Меля, родилась в втором браке Гарбарчука с Надеждой — она также была участницей танцевального коллектива Русланы. Девочка занимается в детской студии танц-театра "Жизнь", которая называется "Смайлики".

Дата и место прощания

Руслана сообщила, что прощание и похороны Александра Гарбарчука состоятся 22 июля в часовне Воскресения на улице Филиппа Орлика, 6 во Львове.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Участник танцевального театра "Жизнь", который принял участие в победном выступлении Русланы на Евровидении-2004 в Стамбуле, Александр Гарбарчук скончался во вторник, 21 июля.

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