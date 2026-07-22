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Где и когда состоятся похороны артиста Гарбарчука, который вместе с Русланой победил на "Евровидении" (фото)

Умер Гарбарчук, который выиграл "Евровидение" вместе с Русланой. Когда состоятся похороны?
Скончался хореограф Александр Гарбарчук | Фото: Facebook

Во Львове готовятся проводить в последний путь известного танцора Александра Гарбарчука, который в свое время выступал в команде певицы Русланы. Церемония прощания с артистом состоится 22 июля в одной из городских часовен.

О потере и семье хореографа в интервью Фокусу рассказала сама Руслана Лыжичко. По ее словам, прощание и похороны состоятся 22 июля в часовне Воскресения, расположенной по адресу: улица Филиппа Орлика, 6.

когда похороны Гарбарчука
Руслана победила вместе с Гарбарчуком на Евровидении
Фото: Facebook

Как отметила Руслана, у Александра остались жена Надежда, которая также была участницей их танцевального коллектива, и две дочери.

Дети Гарбарчука: что известно

Старшая дочь Злата, которая родилась практически сразу после триумфа Украины на Евровидении, сейчас готовит к печати свой роман "Кебета" в жанре мифологического фэнтези. Младшая, 8-летняя Меля, продолжает творческую династию и занимается в детской студии "Смайлики" при танц-театре "Жизнь".

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Кто такой Александр Гарбарчук

В 2018 году Александр был удостоен звания заслуженного артиста Украины. Он был участником балета "Жизнь". Именно он вместе с Русланой в 2004 году представлял Украину на Евровидении с легендарным номером "Дикие танцы", который принес нам первую победу в истории песенного конкурса.

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