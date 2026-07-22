Де і коли поховають артиста Гарбарчука, який з Русланою переміг на Євробаченні (фото)
У Львові готуються провести в останню путь відомого танцюриста Олександра Гарбарчука, який свого часу виступав у команді співачки Руслани. Церемонія прощання з артистом відбудеться 22 липня в одній із міських капличок.
Про втрату та родину хореографа в інтерв'ю Фокусу розповіла сама Руслана Лижичко. За її словами, прощання та похорон пройдуть 22 липня в капличці Воскресіння, що розташована на вулиці Пилипа Орлика, 6.
Як зазначила Руслана, у Олександра залишилися дружина Надія, яка також була частиною їхнього танцювального колективу, та дві доньки.
Діти Гарбарчука: що відомо
Старша Злата, яка народилася практично одразу після тріумфу України на Євробаченні, зараз готує до друку власний роман "Кебета" у жанрі міфологічного фентезі. Молодша 8-річна Мелася продовжує творчу династію та займається в дитячій студії "Смайлики" при танц-театрі "Життя".
Хто такий Олександр Гарбарчук
Олександра у 2018 році було удостоєно званням заслуженого артиста України. Він був учасником балету "Життя". Саме він разом з Русланою 2004 року представив Україну на Євробаченні з легендарним номером "Дикі танці", який приніс нам першу перемогу в історії пісенного конкурсу.Важливо
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Уночі 21 липня зупинилося серце Олександра Гарбарчука. Танцюрист, який запалив сцену Євробачення у 2004 році у Стамбулі, помер через важку хворобу – рак шлунку.
- Світ музики зазнав непоправної втрати — у віці 75 років пішла з життя легендарна валлійська співачка Бонні Тайлер.
Крім того, з'являються нові подробиці щодо причини смерті зірки фільму "Донні Дарко" Дейві Чейз.