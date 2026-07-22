Де і коли поховають артиста Гарбарчука, який з Русланою переміг на Євробаченні (фото)

У Львові готуються провести в останню путь відомого танцюриста Олександра Гарбарчука, який свого часу виступав у команді співачки Руслани. Церемонія прощання з артистом відбудеться 22 липня в одній із міських капличок.

Про втрату та родину хореографа в інтерв'ю Фокусу розповіла сама Руслана Лижичко. За її словами, прощання та похорон пройдуть 22 липня в капличці Воскресіння, що розташована на вулиці Пилипа Орлика, 6.

Руслана перемогла з Гарбарчуком на Євробаченні Фото: Facebook

Як зазначила Руслана, у Олександра залишилися дружина Надія, яка також була частиною їхнього танцювального колективу, та дві доньки.

Діти Гарбарчука: що відомо

Старша Злата, яка народилася практично одразу після тріумфу України на Євробаченні, зараз готує до друку власний роман "Кебета" у жанрі міфологічного фентезі. Молодша 8-річна Мелася продовжує творчу династію та займається в дитячій студії "Смайлики" при танц-театрі "Життя".

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Хто такий Олександр Гарбарчук

Олександра у 2018 році було удостоєно званням заслуженого артиста України. Він був учасником балету "Життя". Саме він разом з Русланою 2004 року представив Україну на Євробаченні з легендарним номером "Дикі танці", який приніс нам першу перемогу в історії пісенного конкурсу.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Уночі 21 липня зупинилося серце Олександра Гарбарчука. Танцюрист, який запалив сцену Євробачення у 2004 році у Стамбулі, помер через важку хворобу – рак шлунку.

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